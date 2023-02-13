Глава Башкирии поручил обеспечить детский лагерь «Орленок» газом и сотовой связью

Глава Башкирии Радий Хабиров на оперативном совещании правительства в ЦУРе поручил газифицировать детский оздоровительный лагерь «Орленок», который расположен в деревне Ашманово Илишевского района.

«Там действует одна котельная на дровах, все-таки надо туда газ подтягивать, тем более рядом три населенных пункта, жители которых также будут обеспечены газом», — подчеркнул руководитель региона.

В ходе оперативного совещания Радий Хабиров затронул и вопрос отсутствия связи в учреждении.

«Связь плохая в „Орленке“, а как можно в современном лагере без нормальной сотовой связи? Отработайте, там сущие копейки, это надо сделать», — сказал Глава Башкирии.

Кроме того, по итогам совещания было принято решение о строительстве на территории лагеря физкультурно-оздоровительного комплекса закрытого типа.

«Лагерь круглогодичного использования, и зимой у детей должна быть возможность в зале в баскетбол поиграть и т. д. Мы вложим туда еще немного денег, просьба учесть в бюджете на 2023-й год возможность проектирования ФОК. Шаг за шагом мы „Орленок“ поднимаем, неплохой спальный корпус сдали, сейчас строится учебный корпус, развитие идет», — отметил Радий Хабиров.

Ранее «Башинформ» сообщал, что на модернизацию «Орленка» направлено 153,6 млн рублей.