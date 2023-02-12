В Башкирии на трассе инспекторы ДПС пришли на помощь водителю автобуса

В Буздякском районе сотрудники госавтоинспекции оказали помощь водителю автобуса. Как сообщил в своем телеграм-канале глава ГИБДД РБ Владимир Севастьянов, сегодня на автодороге Буздяк-Чекмагуш во время патрулирования инспекторы ДПС ОМВД России по Буздякскому району лейтенант полиции Азат Сафиуллин и лейтенант полиции Булат Ильясов оказали помощь водителю пассажирского автобуса.

«У машины возникла неисправность на маршруте Янаул — Октябрьский. Сотрудники выяснили причину поломки — натяжитель ремня двигателя. Полицейские вызвали мастера и помогли починить автобус, за что водитель и пассажиры выразили благодарность и продолжили движение по маршруту», — рассказал главный госавтоинспектор республики.