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Сегодня, 16:20

В Башкирии на трассе инспекторы ДПС пришли на помощь водителю автобуса

ГИБДД по РБ
Фото:ГИБДД по РБ

В Буздякском районе сотрудники госавтоинспекции оказали помощь водителю автобуса. Как сообщил в своем телеграм-канале глава ГИБДД РБ Владимир Севастьянов, сегодня на автодороге Буздяк-Чекмагуш во время патрулирования инспекторы ДПС ОМВД России по Буздякскому району лейтенант полиции Азат Сафиуллин и лейтенант полиции Булат Ильясов оказали помощь водителю пассажирского автобуса.

«У машины возникла неисправность на маршруте Янаул — Октябрьский. Сотрудники выяснили причину поломки — натяжитель ремня двигателя. Полицейские вызвали мастера и помогли починить автобус, за что водитель и пассажиры выразили благодарность и продолжили движение по маршруту», — рассказал главный госавтоинспектор республики.

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