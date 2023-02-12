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Сегодня, 08:22

Количество посетителей природных парков Башкирии в 2022 году выросло на треть

соцсети
Фото:соцсети

В минувшем году количество посетителей природных парков Башкирии выросло на 32,2%. Как сообщили Башинформу в дирекции ООПТ РБ, охраняемые территории посетили почти 206 тыс. туристов против 139,3 тыс. в 2021 году (+32%), когда еще не были отменены противоэпидемические меры и режимы. 

Максимальное количество туристов зафиксировано в природном парке «Кандры-Куль» — туда приехали 98 852 человека. Этот парк показал и самый большой прирост — на 26,35 тыс. чел. больше, чем в 2021. Популярность «Кандры-Куля» объясняется в том числе и расположением — рядом с крупными населенными пунктами и хорошими дорогами, пояснили в дирекции.  

Второе месте по посещаемости стабильно держит «Мурадымовское ущелье» — в прошлом году туда приехали более  46,85 тыс. человек  (больше на 14,55 тыс.).

На третьем месте «Иремель», принявший 32 182 туриста (прирост почти на 6,3 тыс.). 

В «Аслы-Куль» приезжали 26 770 человек (2 место по приросту —  плюс 19 тыс. чел.). В «Зилиме» побывало 1 195 туристов (+ 209). 

Всего в регионе более 200 охраняемых природных территорий: кроме природных парков, это заповедники, национальные парки, заказники, памятники природы.

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