Глава Адыгеи узнал об особенностях работы с обращениями жителей Башкирии в соцсетях

12 февраля в Уфе Глава Башкортостана Радий Хабиров и Глава Адыгеи Мурат Кумпилов посетили Центр управления республикой. К двум традиционным для других российских ЦУР направлениям – обратной связи и информационному – в Башкортостане есть блок экономической аналитики. В числе его задач – управление значимыми проектами, контроль за соблюдением сроков «дорожных карт» по объектам.

Главе Адыгеи рассказали и об особенностях работы с обращениями жителей в соцсетях. В ЦУР Башкортостана на них не просто отвечают, а анализируют, сопоставляют и с итоговыми предложениями по решению вопросов выходят на уровень совещаний в министерствах и ведомствах. Если необходимо, организуют межведомственное взаимодействие с внесением основных решений в протокол, где указаны сроки и ответственные.

Еще одно направление данных отражается на дашбордах ЦУР Башкортостана – работа с большим и малым бизнесом в регионе. Это количество реализованных проектов предпринимателей в городах и районах республики по отраслям, новые рабочие места, льготы и меры поддержки от государства.

Кроме того, в ЦУРе Глава Адыгеи и руководитель региона ознакомились с деятельностью Корпорации развития Башкортостана и Центра стратегических разработок. Оба института курируют крупные проекты в сфере привлечения инвесторов. В частности, Корпорация развития отвечает за продвижение особой экономической зоны «Алга», пяти республиканских территорий опережающего социально-экономического развития и других преференциальных площадок. А Центр стратегических разработок ведёт организационно-методическое сопровождение проектов и формирует инструментарий инвестдеятельности региона.