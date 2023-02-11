Глава ГИБДД Башкирии обратился к водителям с экстренным сообщением

Глава ГИБДД Башкирии Владимир Севастьянов обратился к водителям с экстренным сообщением. Он предупредил жителей республики об ухудшении погодных условий.

«В отдельных районах уже сейчас обильные снегопады. Видимость до 500 м. На дорогах местами снежный накат и гололедица, — написал Владимир Севастьянов на своей странице в соцсетях. — Рекомендую водителям быть более внимательными в неблагоприятных погодных условиях. При сильном ухудшении погоды, лучше воздержаться от поездок на дальние расстояния».

Он напомнил, что в условиях непогоды сотрудники Госавтоинспекции ориентированы на оказание помощи всем участникам дорожного движения.

Ранее «Башинформ» публиковал предупреждение МЧС по РБ о надвигающейся непогоде.