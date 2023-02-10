В Уфе водители «Ауди» и «БМВ» за нарушения ПДД каждый накопили более 300 штрафов

В Уфе сотрудники госавтоинспекции 9 февраля на проспекте Октября остановили «Ауди» под управлением 36-летней уфимки. Федеральная база показала, что собственник автомобиля, 53-летний мужчина, накопил штрафы и налоги на общую сумму 208 тысяч рублей, из них 191 за нарушение ПДД. Автомобиль был передан приставам для принудительного исполнения судебных решений.



Второго злостного неплательщика остановили на улице Р. Зорге. 35-летний собственник «БМВ» имел налоговую задолженность на 182 тысячи рублей, из них 139 за правонарушения в области дорожного движения. Прибывшие на место сотрудники федеральной службы судебных приставов после оформления соответствующих документов поместили автомобиль на специализированную стоянку.

«Совместная работа по выявлению должников продолжается. Согласно статье 32.2 КоАП РФ, административный штраф должен быть уплачен лицом, привлеченным к административной ответственности, не позднее 60 дней со дня вступления постановления в законную силу. Узнать о наличии штрафов можно на официальном сайте Госавтоинспекции, а также на портале www.gosuslugi.ru», — сообщили «Башинформу» в пресс-службе ГИБДД по РБ.