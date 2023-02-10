Новости Башкортостана и Уфы
72.89
+1.32
78.32
+1.49
85.71
+1.21
-7 °C
Облачно
Коронавирус
Все новости
Общество
Сегодня, 15:30

В Уфе водители «Ауди» и «БМВ» за нарушения ПДД каждый накопили более 300 штрафов

ГИБДД по РБ
Фото:ГИБДД по РБ

В Уфе сотрудники госавтоинспекции 9 февраля на проспекте Октября остановили «Ауди» под управлением 36-летней уфимки. Федеральная база показала, что собственник автомобиля, 53-летний мужчина, накопил штрафы и налоги на общую сумму 208 тысяч рублей, из них 191 за нарушение ПДД. Автомобиль был передан приставам для принудительного исполнения судебных решений.

Второго злостного неплательщика остановили на улице Р. Зорге. 35-летний собственник «БМВ» имел налоговую задолженность на 182 тысячи рублей, из них 139 за правонарушения в области дорожного движения. Прибывшие на место сотрудники федеральной службы судебных приставов после оформления соответствующих документов поместили автомобиль на специализированную стоянку.

«Совместная работа по выявлению должников продолжается. Согласно статье 32.2 КоАП РФ, административный штраф должен быть уплачен лицом, привлеченным к административной ответственности, не позднее 60 дней со дня вступления постановления в законную силу. Узнать о наличии штрафов можно на официальном сайте Госавтоинспекции, а также на портале www.gosuslugi.ru», — сообщили «Башинформу» в пресс-службе ГИБДД по РБ.

Видео:ГИБДД по РБ
Читайте нас в
Новости
Экономика
Политика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия
Детально
Форматы
Новости
Лонгриды
Карточки
Статьи
Пресс-конференции
Подкасты
Спецпроекты
Башинформ-ВИДЕО
Нацпроекты
Земляки
Колледжи
Ярҙам - время добрых дел
Издание
Коротко об ИА Башинформ.рф
Правила использования материалов ИА «Башинформ»
Рекламная служба
Логотипы
Эл. почта
Адрес
450077, Уфа, Кирова, 45
Рекламная служба
(347) 250-11-11
Редакция
(347) 250-07-28
Приемная
(347) 250-05-07
Сотрудничество
(347) 250-06-14
Отдел кадров

© 1992-2023 АО ИА «Башинформ». Свидетельство о регистрации СМИ № ТУ 02-01609 от 25.09.2017 г., выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Башкортостан.

Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.

При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».
Яндекс.Метрика