В Уфе состоялась презентация Года науки и просвещения

Десять основных направлений деятельности Года науки и просвещения выделил Всемирный курултай башкир в процессе подготовки к мероприятиям тематического года. Презентация мероприятий тематического года прошла в ведущем педагогическом учебном заведении республики — Башкирском государственном университете имени Мифтахетдина Акмуллы. Председатель президиума Всемирного курултая башкир, депутат Государственной Думы России Эльвира Аиткулова приветствовала участников мероприятия по видеосвязи.
- Главная цель объявления Курултаем Года науки и просвещения – популяризация достижений в этой сфере и развитие новых направлений. Всемирный курултай башкир ежегодно объявляет тематический год, куда включаются мероприятия самого разного формата, которые проходят как в районах РБ, так и в регионах компактного проживания башкир. Особое внимание уделяем национальным школам. Мы закрепили наших членов президиума, исполкома за конкретной школой и будем оказывать им шефскую помощь. Наша задача, наряду с продвижением имен выдающихся ученых и их открытий, выстраивание работы с молодыми людьми, талантливыми детьми, способствовать их знакомству и общению с выдающимися учеными, просветителями.
Отдельного внимания заслуживает инициатива Главы республики Радия Хабирова о формировании сети полилингвальных школ: это новое явление. Думаю, что данное начало даст мощный импульс всей образовательной сфере страны. Надеемся, что мероприятия Года науки и просвещения, объявленного Всемирным курултаем башкир, органично дополнят Год учителя и наставника. Нам очень важно, в том числе на примере наших просветителей и ученых, работать всем вместе на повышение престижа, как науки в целом, так и отдельного учителя, который помогает делать первые шаги в мир знаний и технологий, - сказала Эльвира Ринатовна.
Председатель Всемирного курултая башкир Юлдаш Юсупов, представляя план Года, отметил, что в масштабной работе будут задействованы научные и педагогические ресурсы ведущих образовательных учреждений республики, высших и средних специальных учебных заведений, Академии наук Республики Башкортостан, местных курултаев башкир, а география охватит как территорию республики, так и регионы России с компактным проживанием башкир.
— Максимальный охват наших соотечественников мероприятиями Года возможен благодаря многогранным проектам, таким как «Трезвое село» или «Атайсал – сила малой родины». В прошлом году мы видели пример того, как башкирское многоборье «Байге» вышло в соседние регионы благодаря народному празднику «Сабантуй». Мало того — в нынешнем году мы не только начнем работу по новым направлениям, но и продолжим удачные начинания прошлого года, чтобы они стали магистральными, многолетними проектами, — подчеркнул Юлдаш Мухамматович.
Учитывая успешный опыт площадок «Ижади майҙан» прошлого года, красной нитью в череде событий Года пройдут выездные комплексные мероприятия «Фәнни майҙан»/«Научный майдан». Эти мероприятия позволят на нескольких площадках концентрировано представить активной общественности ключевую информацию и создать возможность общения для интересующихся темой науки и просвещения.
Среди комплекса мероприятий тематического года выделены мероприятия, ориентированные на несколько целевых аудиторий: детей, молодежь и педагогов. В работе с молодежной аудиторией предусматривается создание и организация деятельности детского курултая «Кесе ҡоролтай», налаживание диалога органов школьного самоуправления башкирских гимназий с районными/городскими общественными детскими организациями «Кесе ҡоролтай». Будет задействован и потенциал таких действующих проектов как профильные лагеря и центры дневного пребывания по программе этнографического лагеря «Йәйләү» Марьям Буракаевой.
В школах будут проводиться единые тематические уроки, посвященные знаменитым просветителям, выдающимся педагогам и деятелям образования и науки, организуются экскурсии для обучающихся из регионов Российской Федерации в учреждения образования РБ. Для учеников старших классов будет проводиться профориентационная работа с учащимися образовательных организаций для поступления в высшие учебные заведения гуманитарного направления с привлечением представителей ссузов и вузов.
В мае Башкортостан примет Всероссийский съезд учителей родных языков, который в апреле предварит Республиканской форум педагогов дошкольных образовательных организаций.
Работа с родительскими сообществами предполагает проведение семинаров по этнопедагогике для родителей, организацию и систематизацию работы местных родительских сообществ. Это станет продолжением работы, начатой в прошлом году: в рамках «Ижади майҙан» проводились мастер-классы для родителей и учителей, теперь же этот формат будет расширен под эгидой Родительской комисси Всемирного курултая башкир.
Предусмотрены и мероприятия научного цикла: Международная научно-практическая конференция «Языковое и социокультурное пространство современной Евразии: вызовы, традиции, перспективы», Республиканская научно-практическая конференция «Буракаевские чтения», Международная научно-практическая конференция, посвященная жизнедеятельности Исмагила Тасимова и Кадыра Тимергазина. Ключевым мероприятием этого цикла станет Международный форум полилингвального образования в сентябре.
В русле сохранения исторического наследия пройдет дискуссионная площадка «Историческая наука и ее преподавание в школах РБ», где примут участие ученые-историки и представители педагогического сообщества. Непременной составляющей съездов родов является научная составляющая — историки и краеведы не только излагают свои исследования, но и вырабатывают общие подходы в рассмотрении тех или иных событий нашего прошлого. В течение года будет организовано восемь съездов башкирских родов, а их география охватит как районы Башкортостана, так и территории компактного проживания башкир — Челябинскую и Курганскую области.
Под эгидой Всемирного курултая башкир будет продолжена работа по увековечению имен выдающихся деятелей науки, знаменитых просветителей и работников сферы образования: установка мемориальных досок, открытие памятников, проведение памятных вечеров, научно-практических конференций и т.д.
Местные курултаи башкир в нынешнем году инициируют присвоение национальным инновационным образовательным организациям, гимназиям, интернатам и лицеям имен выдающихся деятелей науки и просветителей. Воплощением уважения к фигуре педагога станет открытие памятника первому учителю в Уфе в сентябре.
Учитывая широкий спектр смежных тем и специфику каждого региона, отдельно оговаривается, что муниципальные районы и городские округа вправе изменить формат мероприятий, также организовать собственные проекты при условии сохранения содержания направлений и тем.
Все это работает ради достижения главной цели Года: популяризации и расширения практики применения башкирского языка, увеличения интереса молодежи к науке, увековечивания имен великих просветителей башкирского народа. Координатором и консультантом мероприятий тематического года выступает Международный союз общественных объединений «Всемирный курултай (конгресс) башкир».
Обращается внимание и на информационную составляющую: в средствах массовой информации будут организованы тематические колонки и материалы, работа будет активно освещаться в социальных сетях — на страницах территориальных курултаев. По итогам Года науки и просвещения компетентное жюри определит победителей среди районов и городов республики, среди башкирских общественных организаций Российской Федерации. Итоги Года науки и проcвещения будут подведены в День башкирского языка — 14 декабря 2023 года.
Напомним, что тематический Год регулярно проводится Всемирным курултаем башкир начиная с 2020 года, объявленного Годом башкирского языка. 2021 год прошел под девизом Года истории, а 2022 год был Годом башкирской культуры и духовного наследия.