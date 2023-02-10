В Уфе состоялась презентация Года науки и просвещения

Десять основных направлений деятельности Года науки и просвещения выделил Всемирный курултай башкир в процессе подготовки к мероприятиям тематического года. Презентация мероприятий тематического года прошла в ведущем педагогическом учебном заведении республики — Башкирском государственном университете имени Мифтахетдина Акмуллы. Председатель президиума Всемирного курултая башкир, депутат Государственной Думы России Эльвира Аиткулова приветствовала участников мероприятия по видеосвязи.

- Главная цель объявления Курултаем Года науки и просвещения – популяризация достижений в этой сфере и развитие новых направлений. Всемирный курултай башкир ежегодно объявляет тематический год, куда включаются мероприятия самого разного формата, которые проходят как в районах РБ, так и в регионах компактного проживания башкир. Особое внимание уделяем национальным школам. Мы закрепили наших членов президиума, исполкома за конкретной школой и будем оказывать им шефскую помощь. Наша задача, наряду с продвижением имен выдающихся ученых и их открытий, выстраивание работы с молодыми людьми, талантливыми детьми, способствовать их знакомству и общению с выдающимися учеными, просветителями.

Отдельного внимания заслуживает инициатива Главы республики Радия Хабирова о формировании сети полилингвальных школ: это новое явление. Думаю, что данное начало даст мощный импульс всей образовательной сфере страны. Надеемся, что мероприятия Года науки и просвещения, объявленного Всемирным курултаем башкир, органично дополнят Год учителя и наставника. Нам очень важно, в том числе на примере наших просветителей и ученых, работать всем вместе на повышение престижа, как науки в целом, так и отдельного учителя, который помогает делать первые шаги в мир знаний и технологий, - сказала Эльвира Ринатовна.

Председатель Всемирного курултая башкир Юлдаш Юсупов, представляя план Года, отметил, что в масштабной работе будут задействованы научные и педагогические ресурсы ведущих образовательных учреждений республики, высших и средних специальных учебных заведений, Академии наук Республики Башкортостан, местных курултаев башкир, а география охватит как территорию республики, так и регионы России с компактным проживанием башкир.

— Максимальный охват наших соотечественников мероприятиями Года возможен благодаря многогранным проектам, таким как «Трезвое село» или «Атайсал – сила малой родины». В прошлом году мы видели пример того, как башкирское многоборье «Байге» вышло в соседние регионы благодаря народному празднику «Сабантуй». Мало того — в нынешнем году мы не только начнем работу по новым направлениям, но и продолжим удачные начинания прошлого года, чтобы они стали магистральными, многолетними проектами, — подчеркнул Юлдаш Мухамматович.