В России отмечают День дипломатического работника

Сегодня, 10 февраля, в России традиционно отмечают День дипломатического работника — профессиональный праздник сотрудников министерства иностранных дел страны. Эту знаменательную дату чтут в посольствах, генеральных консульствах и представительствах РФ при международных организациях за рубежом.

Председатель правительства России Михаил Мишустин в своем поздравлении отметил, что отечественная внешнеполитическая служба обеспечивает продвижение национальных интересов на международной арене, ведет работу по поиску перспективных партнеров и способствует созданию внешних условий для поступательного социально-экономического развития.

«Сейчас, когда против нашей страны развязана беспрецедентная санкционная война, важное практическое значение имеет эффективное использование инструментов экономической дипломатии. Речь идёт о таких приоритетных задачах, как наращивание торгово-инвестиционного сотрудничества с дружественными государствами, перевод международных расчетов в национальные валюты, активное дипломатическое сопровождение проектов российских экономоператоров. Следует настойчиво добиваться совместно с единомышленниками формирования более справедливой и сбалансированной глобальной торговой и экономической архитектуры, базирующейся на принципах многополярности, взаимной выгоды и уважения интересов суверенных государств», — подчеркнул Мишустин.

По его словам, особенное значение имеет деятельность ведомства по углублению евразийской интеграции, в том числе в контексте российского председательства в органах Евразийского экономического союза.

«Важно не ослаблять усилия по дальнейшему сплочению Русского мира, развитию гуманитарных, научных, спортивных контактов, укреплению позиций русского языка, популяризации лучших, всемирно значимых достижений российской культуры. Убежден, что коллектив министерства, сотрудники дипломатических и консульских представительств будут и впредь эффективно трудиться на внешнеполитическом направлении в интересах развития и процветания России. Желаю вам доброго здоровья, благополучия и новых профессиональных успехов на благо Отечества», — сказал председатель правительства России.

Представитель МИД РФ в столице Башкирии Венер Галиакбаров в беседе с ИА «Башинформ» поделился, что выпавшие на долю всех россиян испытания предъявляют повышенный запрос на максимальную самоотдачу от дипломатов.

«Наш профессиональный долг — быть на высоте славных традиций внешнеполитической службы, каждодневным трудом приближать победу, способствовать созданию благоприятных внешних условий для поступательного развития страны, упрочению ее позиций как одного из влиятельных центров многополярного мира. Формирование нового порядка займет определенную историческую эпоху. Сейчас мы находимся в самом разгаре этого процесса и будем сами оценивать происходящее в реальном времени», — пояснил он.