В Башкирии в 2022 году выявлена 21 организация с признаками нелегальной финансовой деятельности. В их числе 18 «черных кредиторов», две финансовые пирамиды и одна компания, выдававшая себя за профессионального участника рынка ценных бумаг.

Большинство «черных кредиторов» – это комиссионные магазины, которые выдавали займы под залог имущества, не имея на это права, а также микрокредитные компании и ломбарды, которые исключены из государственных реестров, но продолжали оказывать финансовые услуги. Клиенты таких компаний не защищены законом и рискуют остаться без ценных вещей или попасть в долговую кабалу.

Так, комиссионные магазины, маскирующиеся под ломбарды, принимают от граждан имущество с правом обратного выкупа, однако на деле могут в любой момент продать заложенные ценности. А микрокредитные компании могут начислять повышенные проценты по займам и «выбивать» долги с помощью нелегальных коллекторов.

«Признаки финансовой пирамиды обнаружены в деятельности проекта «Дари–Получай». Он действовал сразу в нескольких регионах, один из офисов находился в Уфе. Организаторы призывали граждан вкладывать средства, гарантируя доход за счет приглашения новых клиентов – словом, все классические признаки финансовой пирамиды налицо», – говорит заместитель управляющего Отделением - Национальным банком по Республике Башкортостан Банка России Наиль Габидуллин.

Вторая пирамида – «Краудлендинг лимитед». Ранее она действовала под брендом компании «БашАктивФинанс», которой суд запретил привлекать средства граждан. Однако организация сменила имя и продолжала работать.

Сведения о сомнительных организациях включены в список компаний с признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке. Он публикуется на сайте Банка России с 2021 года и ежедневно обновляется. Сейчас в нем 39 организаций, действующих в Башкирии.