В Башкирии создадут собственную символику для детских игрушек

В Башкирии планируют создать собственную символику для игрушек и другой продукции для детей, сообщает пресс-служба правительства региона. Как отметил заместитель премьер-министра правительства республики — руководитель минпромэнерго РБ Александр Шельдяев, с этой целью власти разработали и утвердили дорожную карту развития индустрии.

«Данная сфера — важная для нас отрасль, которую республика настроена развивать. В октябре 2022 года мы подписали соглашение о сотрудничестве между правительством Башкирии и ассоциацией предприятий индустрии детских товаров, в декабре утвердили дорожную карту по развитию индустрии, составляем реестр промпредприятий, занятых в сфере ИДТ. Сейчас туда входят 84 организации. Это большой пласт промышленности и мы планируем его поддержать», — пояснил Шельдяев.

В правительстве региона добавили, что доля Башкирии на рынке игрушек страны составляет 0,7%, или 1,5 миллиарда рублей.

«Полтора миллиарда — это начало, мы от него будем смотреть динамику. Ваша команда за последние месяцы сделала очень много для развития индустрии детских товаров, особенно в сравнении с другими регионами. Теперь предлагаю создать перечень предприятий по основным товарным группам и ценообразованию под перечень минпросвещения по оснащению образовательных учреждений, в том числе в новых регионах. Производитель сможет представить всю информацию для ведомств, которые ведут закупки для школ, детских садов и досуговых центров», — прокомментировала член совета при Президенте России по реализации государственной политики в сфере защиты семьи и детей, президент ассоциации предприятий индустрии детских товаров Антонина Цицулина.