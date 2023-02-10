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Сегодня, 12:27

В Башкирии поменяли организатора конкурса по качеству на премию правительства

Согласно постановлению башкирского кабмина, организация конкурса по качеству перекладывается с минэкономразвития на министерство промышленности.

Минпром РБ будет обеспечивать работу конкурсной комиссии по присуждению премии правительства Башкортостана по качеству.

Также в документе приводятся критерии оценки участников конкурса.  

Как сообщал «Башинформ», конкурс на соискание премии правительства Республики Башкортостан в области качества проводится с 2018 года. В 2022 году (по итогам 2021-го) лауреатами стали 15 республиканских предприятий и организаций.

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