В Башкирии поменяли организатора конкурса по качеству на премию правительства

Согласно постановлению башкирского кабмина, организация конкурса по качеству перекладывается с минэкономразвития на министерство промышленности.

Минпром РБ будет обеспечивать работу конкурсной комиссии по присуждению премии правительства Башкортостана по качеству.

Также в документе приводятся критерии оценки участников конкурса.

Как сообщал «Башинформ», конкурс на соискание премии правительства Республики Башкортостан в области качества проводится с 2018 года. В 2022 году (по итогам 2021-го) лауреатами стали 15 республиканских предприятий и организаций.