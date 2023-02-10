В Башкирии переболели коронавирусом почти 350 тысяч человек

Число ковид-заболевших в Башкирии за сутки увеличилось на 229 человек, сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения региона.

Всего с начала пандемии в республике зарегистрировано около 350 тысяч случаев новой коронавирусной инфекции.

«В стационарах сейчас находятся 157 пациентов, из которых 132 — пожилые люди, — подчеркнули в минздраве Башкирии. — Лечатся на дому 1743 человека. Из них 531 пациент старше 60 лет».

Как сообщал ранее «Башинформ», в Башкирии с каждым днем продолжает расти число ковид-заболевших.