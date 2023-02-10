В Башкирии «черные лесорубы» срубили деревья почти на 12 млн рублей

В Башкирии за два месяца 2023 года в межрегиональный Росприроднадзор поступило 9 материалов по уголовным делам в отношении «черных лесорубов». Расчет показал, что сумма ущерба по 5 уголовным делам составила 11 966 020 рублей. В настоящее время в работе находится еще 4 уголовных дела.

Как сообщили «Башинформу» в пресс-службе Южно-Уральского управления Росприроднадзора, в 2022 году в адрес ведомства поступило 53 уголовных дела по незаконным рубкам леса. По данным материалам управлением был произведен расчет размера ущербов, причиненных государственному лесному фонду. Общая его сумма составила 16 593 386 рублей.

Напомним, нарушителям грозит уголовная ответственность по ст. 260, 261 УК РФ.