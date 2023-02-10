Уфимский университет представил отчет по проекту «Передовые инженерные школы»

Вузы-участники федерального проекта «Передовые инженерные школы» (ПИШ) представляют отчеты за 2022 год. Результаты работы, достигнутые школами совместно с индустриальными партнерами, оценивает Совет под председательством министра науки и высшего образования РФ Валерия Фалькова. ПИШ, успешно прошедшие отчетное мероприятие, получат ежегодные гранты на развитие.

За период реализации проекта Уфимским университетом науки и технологий в 2022 году были достигнуты следующие результаты:

открыто 2 новых научно-производственных пространства для разработки и изготовления новых перспективных электрических машин, сервоприводов и систем их управления для отечественных летательных аппаратов и транспортных средств;

изготовлено более 20 изделий для промышленности, в частности, резервный генератор для системы автоматического управления для двигателя ВК-1600 и стабилизатор к нему, первая в России система ГСУ, обладающая не достижимыми ранее характеристиками. Начата реализация серийного производства продукции в интересах АО «УЗГА», ПАО «КАМАЗ»;

создано 150 высокотехнологичных рабочих мест и выстроен план по увеличению структуры до 300 рабочих мест в 2023 году;

запущена работа большого научно-исследовательского центра мирового уровня в области авиационных электрических машин в регионе.

Работа с высокотехнологичными компаниями-партнерами ПИШ «Моторы будущего», среди которых ПАО «КАМАЗ», АО «СЭГЗ», НТЦ КОМПАС, АО «ОДК», выстроена по двум направлениям. В рамках образовательной политики созданы совместные студенческие конструкторские бюро и научно-технологических лаборатории.

С точки зрения работы по направлению «наука-промышленность» инженерная школа УУНиТ задает направления научно-исследовательской повестки индустрии. Например, с прошлого года были запущены периодические дайджесты о главных достижениях в сфере электродвижения для рассылки партнерам.

Глобальная цель ПИШ «Моторы будущего» на 2023 год — усиление технологического и кадрового суверенитета авиационной отрасли РФ путем увеличения охвата российского рынка исследований и разработок в области электрических машин и их систем управления до 4%, создания 280 высокотехнологических рабочих мест в регионе, разработки и поставки не менее 25 агрегатов для гражданских самолетов, а также привлечения финансирования на исследования и разработки в интересах бизнеса. При этом главной отличительной особенностью ПИШ «Моторы будущего» является ее продуктовая направленность и постоянное взаимодействие с индустриальными партнерами.

Решение Совета будет оглашено позднее.