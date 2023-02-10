Туроператоры Башкортостана оценили экскурсионный потенциал завода ОМК в Благовещенске

Башкирские туроператоры оценили экскурсионный потенциал арматурного завода Объединенной металлургической компании в Благовещенске (Республика Башкортостан). Предприятие системно развивает промышленный туризм с 2020 года, а с 2022 года входит в федеральную программу продвижения промтуризма на внутреннем и международном рынках.

Туроператоры юга Башкирии проехались по промышленным объектам, чтобы изучить перспективные туристические направления в регионе. Одним из главных объектов тура стал арматурный завод ОМК в Благовещенске, которому более 265 лет.

На заводе экскурсии водят по двум маршрутам. Один из них «Огонь. Металл. Люди», во время которого гости проходят весь путь изготовления продукции: от конструирования и отливки деталей до сборки и окраски готового изделия. В центре этого маршрута «горячие» цеха завода: сталелитейный и кузнечно-прессовый. Именно здесь экскурсанты видят, как металл, раскаленный до 1200 градусов, послушно принимает форму будущей продукции.