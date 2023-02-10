Подведены итоги конкурса видеосюжетов «100 вещей, которые нужно сделать в Приволжье»

В рамках проекта «100 вещей, которые нужно сделать в Приволжье» был проведен конкурс видеосюжетов, который оказался востребованным у подростков Приволжского федерального округа. Прием заявок стартовал 1 декабря, свои работы, посвященные интересу к корням и собственной культуре, сохранению национальных традиций, прислал 141 автор. В общей сложности собственным взглядом на развитие культурных брендов поделились представители 14 субъектов Российской Федерации, сообщили «Башинформу» в пресс-службе минкультуры республики.

После оценки присланных видео удалось составить рейтинг творческой активности. На первой строчке Республика Башкортостан, подростки которой создали 32 видео. За ними следуют творцы Кировской области — из этого региона организаторы получили 13 заявок. Авторы из Оренбургской области и Республики Татарстан прислали по 11 видеосюжетов.

По итогам заседания членов жюри конкурса, куда вошли подростки, лидеры общественного мнения в сфере культуры из субъектов Приволжского федерального округа выбраны 100 лучших видеосюжетов, которые позволят создать цикл выпусков подростковых видеосюжетов о том, что нужно узнать, попробовать, испытать, увидеть в регионе проживания автора-победителя. Видеосюжеты станут путеводителем, картой для подростков, проживающих в Приволжье, и гостей из других уголков России.

Организаторами конкурса видеосюжетов в рамках межрегионального проекта «100 вещей, которые нужно сделать в Приволжье» стали министерство культуры Российской Федерации, Общероссийская общественно-государственная организация «Российский фонд культуры», министерство культуры Республики Башкортостан, Республиканский учебно-методический центр по образованию МК РБ. В качестве соорганизаторов конкурса выступили органы государственной власти в сфере культуры субъектов РФ.

Подробную информацию об итогах конкурса видеосюжетов в рамках межрегионального проекта «100 вещей, которые нужно сделать в Приволжье» можно узнать на официальном сайте министерства.

Презентация межрегионального проекта «100 вещей, которые нужно сделать в Приволжье» состоится 1 июня 2023 года в Конгресс-холле «Торатау» в рамках Третьего культурного форума «АРТ-Курултай. Дети» с онлайн-трансляцией на Приволжский федеральный округ.

25–27 августа 2022 года в Москве в рамках открытого диалога с министром культуры Российской Федерации Ольгой Любимовой «Культурная инициатива» юные таланты из разных городов страны представили проекты по развитию культурного сообщества в своих регионах. Победителем конкурса стал Арсений Гайнуллин из г. Уфы, который с успехом представил творческую инициативу «100 вещей, которые нужно сделать в Приволжье».