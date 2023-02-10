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Сегодня, 16:27

На соле-грязевом озере Башкирии построят новый санаторий

архив ИА «Башинформ»
Фото:архив ИА «Башинформ»

В Башкирии на одну здравницу станет больше. Новый санаторий построят на берегу озера Якут в Куюргазинском районе. Об этом агентству «Башинформ» сообщил заместитель главы администрации района по предпринимательству Тимур Идрисов. По его словам, водоем давно пользуется популярностью у жителей республики именно из-за своих лечебных свойств.

«У нас есть документы, что грязь имеет лечебное свойство. Заключение выдано Петербургским медицинским научным центром. Уже лет десять это дикое озеро пользуется популярностью. Люди купаются, получают лечение и видят от него эффект. В основном хорошо помогает от суставных болезней. И с каждым годом число отдыхающих на берегу озера растет. Поэтому решили благоустроить это место», — говорит Тимур Идрисов.

Старт строительству нового курорта дадут уже в этом году. По проекту предусмотрено возведение санатория круглогодичного проживания вместимостью 750 человек. В состав будут входить лечебно-оздоровительный корпус, отель, отдельные домики для проживания, столовая и ресторан, спортивная и детская площадки. Лечебница создаст 120 новых рабочих мест.

По предварительным расчетам, строительство и оборудование санатория обойдется в 1,5 млрд рублей. По словам Тимура Идрисова, уже нашелся инвестор, который готов вложиться в проект. Недавно его рассмотрели на «Инвестиционном часе» с участием Радия Хабирова. Глава Башкирии отметил, что республика заинтересована в появлении таких объектов и готова оказывать поддержку.

пресс-служба администрации Куюргазинского района Жители Башкирии приезжают на озеро Якут на грязелечение каждое лето
Жители Башкирии приезжают на озеро Якут на грязелечение каждое летоФото:пресс-служба администрации Куюргазинского района
Проект будущего санатория
Проект будущего санатория
Проект будущего санатория
Автор:Ляйсан Закирова
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