Модернизация ЖКХ, землетрясение, маткапитал на машину: новости России и Башкирии утром 10 февраля

Землетрясение в Турции унесло жизни уже более чем 17 тысяч человек, сообщает «Российская газета» со ссылкой на данные управления по ликвидации стихийных бедствий страны. При этом число пострадавших от природного катаклизма превысило 70 тысяч людей. Как ранее писал «Башинформ», землетрясение магнитудой 7,7 произошло утром 6 февраля в турецкой провинции Кахраманмараш. В разных городах обрушились сотни зданий, под завалами остались люди. Позже последовали три десятка афтершоков, а в середине дня — еще одно землетрясение магнитудой 7,6. Напомним, Башкирия направила поисково-спасательную команду волонтеров для помощи местным жителям в устранении последствий катастрофы.

Глава Башкирии Радий Хабиров утвердил региональную программу модернизации коммунальной инфраструктуры на 2023–2027 годы. Соответствующее постановление опубликовано на портале правовой информации. Отмечается, что ее первый этап пройдет с 2023 по 2024 год, второй — с 2025 по 2027-й. По итогам программы планируется улучшить качество услуг ЖКХ для 136 416 жителей, увеличить протяженность замены инженерных сетей до 435 километров и снизить аварийность коммунальной инфраструктуры не менее чем на 50 аварий. Общий объем финансирования программы составит 5 млрд 887 млн 143 тыс. рублей.

Спортсмен из Башкирии Нохчо Лабазанов завоевал бронзу на чемпионате России по греко-римской борьбе, информирует минспорта республики. Ему удалось одолеть севастопольца Марата Кампарова в весовой категории до 130 кг. Чемпионат прошел в центре спортивной подготовки имени Римы Баталовой в Уфе с 7 по 9 февраля.

От взрыва газа в одной из жилых пятиэтажек Новосибирска погибло 12 человек, сообщает ТАСС со ссылкой на официальное заявление минздрава Новосибирской области. Так, сегодня утром, 10 февраля, спасатели обнаружили тела еще двух женщин. На 9 людей прибавилось и количество пострадавших при инциденте. Напомним, в здании в результате взрыва обрушился третий из четырех подъездов, где расположено по 15 квартир.

В Госдуму России внесен законопроект, согласно которому средства из материнского капитала можно будет потратить на приобретение машины. Об этом пишет «Лента.ру». По условиям инициативы, автомобиль должен быть новым и произведенным на территории страны. После покупки транспортное средство необходимо оформить в собственность матери ребенка или детей. Также машину нельзя продавать в течение трех лет после регистрации.

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