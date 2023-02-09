Помощь Турции, стела Урал-батыра, игровые клички собак: новости России и Башкирии утром 9 февраля

Официальный телеграм ТВ-канала «Звезда» опубликовал видео с кадрами ликвидации пожаров в Турции после серии чудовищных землетрясений, которые помогают устранять пилоты российского самолета-амфибии Бе-200. Воздушное судно МЧС страны направило в населенный пункт Яхачи и порт Искандерун.

У северо-западных ворот столицы Башкирии может появиться стела в честь героя башкирского эпоса «Урал-батыр». Об этом сообщил глава Ленинского района Уфы Олег Котов. По задумке, объект должен расположиться около затонского моста на въезде и выезде в город. Предполагаемая высота монумента — 7,5 метра, длина — 14 метров, толщина — около 7-10 сантиметров. Ночью стела будет подсвечена. Сейчас идут обсуждения проекта.

Российская кинологическая федерация сделала топ самых популярных имен героев известных видеоигр, которыми хозяева называют своих собак. Данными поделился портал Gamemag. На первом месте оказался знаменитый водопроводчик Марио — кличку в его честь чаще всего дают йоркширским терьерам и немецким шпицам. Второе место заняла археолог Лара Крофт из серии Tomb Raider, чье имя носят самоеды, шпицы, русские черные терьеры и миниатюрные русские той-терьеры. На покемона Пикачу отзываются многие немецкие овчарки, таксы и доберманы. Также в список попали ведьмак Геральт, командир космического корабля Шепард и ежик Соник.

В школьную программу России может вернуться черчение, информируют «Известия». Как следует из обращения первого зампреда комитета Госдумы по просвещению Яны Лантратовой к министру просвещения страны Сергею Кравцову, введение дисциплины в классах может способствовать появлению большего числа квалифицированных технических специалистов для занятости в тяжелой промышленности и машиностроении.

В одной из жилых пятиэтажек Новосибирска произошел взрыв газа, сообщила «Лента.ру» со ссылкой на заявление губернатора Новосибирской области Андрея Травникова. Здесь обрушился третий из четырех подъездов, где расположено по 15 квартир. Из здания эвакуировано 50 человек. По информации руководителя региона, на данный момент известно об одном погибшем и четырех пострадавших. Предварительно известно, что пожар вспыхнул на площади около 300 квадратных метров.

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