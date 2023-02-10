Башкортостан занимает первое место в общественных проектах ПФО

По итогам 2022 года Башкортостан занял первое место в общественных проектах ПФО. Об этом полномочный представитель Президента РФ в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров заявил в ходе заседания совета Фонда содействия развитию институтов гражданского общества в режиме видео-конференц-связи.

По словам полномочного представителя, в общественных проектах, организуемых республикой, приняли участие 32 тысячи молодых жителей региона. При том лидирующие позиции республика сохраняет на протяжении четырех лет. На постоянной основе в Башкортостане проводится финал фестиваля по поддержке и социальной адаптации воспитанников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, «Вернуть детство».

В ходе заседания Игорь Комаров обозначил ключевые задачи по развитию гражданского общества на текущий год. По мнению полпреда, важно не допустить повторения ошибок, допущенных при работе с молодежью. Он отметил, что аппарат полпреда Президента РФ в ПФО активно формирует в регионах округа систему самостоятельных органов по делам молодежи. В 2022 году такие органы были созданы в 6 регионах, сейчас в качестве самостоятельных госорганов они функционируют уже в 9 регионах округа.

Участники подвели итоги реализации окружных общественных проектов и наметили перспективы их развития. В настоящее время на территории округа реализуется 14 общественных проектов, 5 из которых - патриотического профиля.

«Окружные юнармейские военно-патриотические сборы «Гвардеец» стали центральным мероприятием, объединяющим всю систему допризывной подготовки в регионах ПФО. В результате мы получили серьезный инструмент, позволяющий корректировать подходы к этой работе и решать задачи, поставленные главой государства Владимиром Владимировичем Путиным. Мы достигли целей и задали определенную планку для других федеральных округов – в интересах нашего общего дела», - подчеркнул полпред.

По информации пресс-службы полпреда в ПФО, планируется, что в этом году число проектов увеличится. Впервые в декабре 2023 года состоится окружной турнир по адаптивному, в том числе и следж-хоккею «Хоккей для всех» (Пермский край). Также в этом году два окружных финала общественных проектов будут проводиться в юбилейном формате: в 10-й раз состоятся спортивно-туристский лагерь «Туриада» и окружная военно-спортивная игра «Зарница Поволжья».

В прошлом году со стороны регионов округа софинансирование окружных общественных проектов выросло в 2 раза по сравнению с показателем допандемийного 2019 года.