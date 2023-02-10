Новости Башкортостана и Уфы
72.89
+1.32
78.32
+1.49
85.71
+1.21
-7 °C
Облачно
Коронавирус
Все новости
Общество
Сегодня, 14:53

720 метров изъятых сетей: в природном парке Башкирии поймали рыбака-браконьера

пресс-служба минэкологии Башкирии
Фото:пресс-служба минэкологии Башкирии

Во время очередного рейда по акватории озера Кандрыкуль природоохранные инспекторы обнаружили браконьера, занимавшегося подледной добычей рыбы. Об этом сообщили в министерстве природопользования и экологии Башкирии.

Браконьером оказался один из местных жителей.

«Инспекторы вызвали полицию, у нарушителя изъяли добычу – порядка 8 килограммов рыбы (карп, щука, судак), орудие незаконного лова –  720 метров сетей. Мужчина бурил лунки и устанавливал сети прямо под лед. Сейчас подсчитывается размер ущерба. Браконьеру может грозить уголовная ответственность», - рассказали в пресс-службе минэкологии Башкирии.

Здесь же задержали нарушителя, который передвигался по особо охраняемой территории на снегоходе.

«На особо охраняемой природной территории рыбалка сетями и поездка на снегоходах полностью запрещена», - подчеркнули в ведомстве.

Как рассказала начальник обособленного структурного подразделения природного парка «Аслы-Куль» Гузель Гильманова, такие рейды в природный парк «Кандры-Куль» проводятся регулярно. Причем инспекторы дирекции по особо охраняемым природным территориям выезжают в любой район и любое время суток, поскольку браконьеры могут поставить свои рыболовные сети не только днем, но и ночью.

Ранее, во время ночного рейда уже по акватории озера Аслыкуль инспекторы обнаружили трех браконьеров, увлеченных подледной добычей рыбы, информировал в декабре прошлого года «Башинформ».

У нарушителей изъяли добычу – около 30 кг рыбы (щука, судак, лещ, сиг, карп), орудия незаконного лова – 150 м сетей, а также сани, бур.

Автор:Галина Бахшиева
Читайте нас в
Новости
Экономика
Политика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия
Детально
Форматы
Новости
Лонгриды
Карточки
Статьи
Пресс-конференции
Подкасты
Спецпроекты
Башинформ-ВИДЕО
Нацпроекты
Земляки
Колледжи
Ярҙам - время добрых дел
Издание
Коротко об ИА Башинформ.рф
Правила использования материалов ИА «Башинформ»
Рекламная служба
Логотипы
Эл. почта
Адрес
450077, Уфа, Кирова, 45
Рекламная служба
(347) 250-11-11
Редакция
(347) 250-07-28
Приемная
(347) 250-05-07
Сотрудничество
(347) 250-06-14
Отдел кадров

© 1992-2023 АО ИА «Башинформ». Свидетельство о регистрации СМИ № ТУ 02-01609 от 25.09.2017 г., выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Башкортостан.

Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.

При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».
Яндекс.Метрика