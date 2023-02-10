720 метров изъятых сетей: в природном парке Башкирии поймали рыбака-браконьера

Во время очередного рейда по акватории озера Кандрыкуль природоохранные инспекторы обнаружили браконьера, занимавшегося подледной добычей рыбы. Об этом сообщили в министерстве природопользования и экологии Башкирии.

Браконьером оказался один из местных жителей.

«Инспекторы вызвали полицию, у нарушителя изъяли добычу – порядка 8 килограммов рыбы (карп, щука, судак), орудие незаконного лова – 720 метров сетей. Мужчина бурил лунки и устанавливал сети прямо под лед. Сейчас подсчитывается размер ущерба. Браконьеру может грозить уголовная ответственность», - рассказали в пресс-службе минэкологии Башкирии.

Здесь же задержали нарушителя, который передвигался по особо охраняемой территории на снегоходе.

«На особо охраняемой природной территории рыбалка сетями и поездка на снегоходах полностью запрещена», - подчеркнули в ведомстве.

Как рассказала начальник обособленного структурного подразделения природного парка «Аслы-Куль» Гузель Гильманова, такие рейды в природный парк «Кандры-Куль» проводятся регулярно. Причем инспекторы дирекции по особо охраняемым природным территориям выезжают в любой район и любое время суток, поскольку браконьеры могут поставить свои рыболовные сети не только днем, но и ночью.

Ранее, во время ночного рейда уже по акватории озера Аслыкуль инспекторы обнаружили трех браконьеров, увлеченных подледной добычей рыбы, информировал в декабре прошлого года «Башинформ».

У нарушителей изъяли добычу – около 30 кг рыбы (щука, судак, лещ, сиг, карп), орудия незаконного лова – 150 м сетей, а также сани, бур.