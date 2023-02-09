В Уфе скончался известный архитектор Павел Винкельман

Ушел из жизни известный уфимский архитектор Павел Винкельман. Об этом сообщил его коллега Юрий Киселев. Как стало известно агентству «Башинформ», последние дни жизни он провел в больнице.

«8 февраля скончался грамотный специалист - архитектор и для меня душевный коллега, человек с тонким чувством юмора, уважаемый многими игроками строительного блока Башкирии – Павел Винкельман», - написал Киселев.

Павел Винкельман – архитектор, директор и основатель компании «Архбюро 347», руководитель инженерно-строительного центра «ПСК-6».