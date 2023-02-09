В Уфе для пациентов Республиканской детской больницы открыли шахматный класс

В Уфе для пациентов Республиканской детской клинической больницы открыли шахматный класс. Социальный проект реализован шахматным клубом «Толпар» и движением «Женское движение Единой России».

Необходимый шахматный инвентарь и учебную литературу детям преподнес директор СК «Толпар», член представительства ассамблеи народов Евразии в РБ Амир Даукаев. Он отметил, что проект приурочен к 100-летней годовщине образования министерства спорта Башкортостана.

«Мальчики и девочки, проходящие лечение в РДКБ, смогут здесь научиться играть в шахматы и совершенствовать свои знания. Будем проводить здесь детские турниры „Дружба“», — поделился Даукаев планами.