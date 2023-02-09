Уфимский марафон вошел в число мероприятий, которые профинансирует правительство России. Речь идет о поддержке регионов, организующих различные фестивали, праздники и спортивные мероприятия, которые привлекают участников и зрителей со всей страны, о субсидиях на поддержку и продвижение таких проектов. Так, федеральное финансирование позволит провести в 2023 году мероприятия в 36 регионах. Всего на эти цели будет направлено 638 млн рублей. Распоряжение об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин.

Субсидии получат регионы, чьи проекты прошли конкурсный отбор. В их числе — фестиваль музыки и фейерверков «Столица закатов» в Нижнем Новгороде, этногастрономический фестиваль «Ноябрьфест» в Крыму, Уфимский международный марафон в Башкирии, фестиваль малой авиации «Лукинебо» в Псковской области.

Ранее «Башинформ» сообщал, что в 2022 году Уфимский международный марафон побил рекорды прошлых лет, объединив 5500 участников из 23 стран, 35 регионов и 245 городов.