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Вчера, 20:03

Минстрой Башкирии раскрыл подробности программы расселения аварийных домов в 2023 году

Олег Яровиков
Фото:Олег Яровиков

И.о. министра строительства и архитектуры Башкирии Егор Родин в ЦУР республики поделился планами выполнения программы расселения жителей из аварийных домов в 2023 году.

По его информации, она будет актуальна для порядка 600 домов в 40 муниципальных районах региона, признанных аварийными с 1 января 2017-го по 1 января 2022-го года. Там на общей площади 220-230 тыс. квадратных метров проживают около 14 тыс. человек.

«Сегодня в Башкирии завершается реализация программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, который признан таковым до 1 января 2017 года. Основной объем мы сделали в предыдущие годы, а на 2023-й перешло четыре дома — два в Мишкинском районе и два в Янауле. В первом полугодии планируем полностью все завершить и расселить аварийное жилье. Изначально программа реализуется по двухлетним этапам, раньше мы планировали завершить досрочно в 2022-м, но с удорожанием, возникшим на объектах, решили подстраховаться и перенести сроки на 2023-й. При этом обязательства перед федеральными органами власти мы исполняем, поскольку все субъекты РФ должны завершить программу в текущем году. После мы приступаем уже к новой программе по домам, признанным аварийными с 1 января 2017 по 1 января 2022 года. Весь реестр многоквартирных домов ведется в электронной системе и все жители могут получить доступ к нему», — пояснил Егор Родин.
Видео:ЦУР Башкирии
Автор:Иван Вавилов
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