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Сегодня, 10:34

Фонд развития и поддержки малого предпринимательства Башкортостана объединяет экспертов

Партнерский материал

Фонд развития и поддержки малого предпринимательства РБ объявил о запуске проекта «Клуб экспертов» и уже приступил к формированию пула экспертов, наставников, бизнес-тренеров и спикеров.

Проект стартовал в рамках реализации новой стратегии развития Фонда «Кластерная экосистема для бизнеса». 

«Мы стремимся к расширению направлений деятельности оказываемых услуг. Поэтому будем рады знакомству и эффективному сотрудничеству с экспертами из разных областей, - прокомментировала «Башинформу» генеральный директор Фонда Элиана Саитова. - В «Клубе экспертов» будут не только анализировать положение дел в предпринимательстве, но и вносить предложения по развитию этой сферы. Также мы собираем пул бизнес-тренеров, предпринимателей с большим стажем работы для помощи начинающим и действующим предпринимателям региона в качестве наставников».

Чтобы вступить в «Клуб экспертов» в качестве наставника, бизнес-тренера нужно направить заявку на почту Фонда или заполнить анкету по ссылке https://goo.su/YWML.

Уже более 20 лет Фонд является проводником государственной политики в сфере развития и поддержки МСП в регионе.

«В начале года мы запустили канал обратной связи https://kanal-obratnoy-svyazi-dlya-bizne.testograf.ru/. С его помощью предприниматели могут оставлять предложения по актуальным мерам поддержки и мероприятиям. Это позволит нам изучить настроение и потребности бизнеса, сформировать более точную и адресную программу помощи от экспертов», - пояснила Саитова

Напомним, в 2022 году Радий Хабиров подписал закон о повышении эффективности господдержки бизнеса. Закон расширяет перечень сведений, включаемых в единый реестр субъектов МСП. Теперь в нем отражаются данные о нарушениях порядка и условий оказания поддержки. Это поможет организациям, которые принимают решение о предоставлении господдержки, оценивать заявителей более объективно, информировал тогда «Башинформ».

Как заявил премьер-министр правительства РБ Андрей Назаров, роль органов исполнительной власти, их открытость в решении проблем бизнеса приобретает сейчас особую актуальность. Она становится основой для новой государственной экономической политики. 

По его мнению, на внешнее давление нужно ответить максимальной предпринимательской свободой и поддержкой деловой инициативы. 

Одновременно с этим на площадке Фонда - института инфраструктуры поддержки предпринимательства создан Календарь бизнес-событий для анонсирования мероприятий и важных дат для предпринимателей республики. Скоро он появится на его сайте и в соцсетях.

«Мы становимся единым информационным ресурсом, точкой входа для новостей из сферы предпринимательства, - отметила руководитель Фонда Элиана Саитова. - Всю самую свежую и актуальную информацию можно найти на нашем сайте: www.fondmb.ru и Вконтакте: https://vk.com/fondmb».

Автор:Галина Бахшиева
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