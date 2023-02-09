Новости Башкортостана и Уфы
71.58
+0.68
76.83
+0.93
85.35
+0.26
-8 °C
Облачно
Коронавирус
Все новости
Общество
Сегодня, 12:52

Более 1000 зрителей собрал благотворительный спектакль студии Сбербанка «ТУСЯ» в Стерлитамаке

Партнерский материал

Театральная студия Башкирского отделения Сбербанка «ТУСЯ» организовала и показала благотворительный музыкальный спектакль по мотивам сказки «Снежная королева».

Режиссёром выступил профессионал из Башкирского государственно театра оперы и балета Альберт Галиуллин. Зрителями стали жители Стерлитамака — ребята с инвалидностью и из малообеспеченных семей, а также их родители — всего более 1000 человек.

Выступление в Стерлитамаке завершило гастрольный тур театральной студии Сбера по Башкирии. Ранее спектакль «Снежная королева» был показан в Уфе, Дюртюлях и Октябрьском. Выступление в Стерлитамаке стало одним из самых масштабных и собрало больше всех гостей.

Название «ТУСЯ» расшифровывается как Творческие, Увлечённые, Самобытные, Яркие. Актёры студии — сотрудники Сбербанка, которые занимаются творчеством в свободное от работы время. Коллектив был образован 1 апреля 2016, в его репертуаре 6 полноценных спектаклей и более десятка различных музыкальных композиций.

«Помимо творчества участники ТУСи принимают активное участие в волонтерской деятельности. За время своей работы они делали спектакли не только для детей с инвалидностью или из детских домов, но и вместе с ними. Такие постановки были отмечены республиканским и федеральными наградами. А совсем недавно студии было присвоено почетное звание Народного театра. Это значит, что творчество коллектива вышло за рамки банка, я очень горжусь коллегами и желаю им дальнейших успехов!»,
Азамат Салихов, управляющий Башкирским отделением Сбербанка.
Читайте нас в
Новости
Экономика
Политика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия
Детально
Форматы
Новости
Лонгриды
Карточки
Статьи
Пресс-конференции
Подкасты
Спецпроекты
Башинформ-ВИДЕО
Нацпроекты
Земляки
Колледжи
Ярҙам - время добрых дел
Издание
Коротко об ИА Башинформ.рф
Правила использования материалов ИА «Башинформ»
Рекламная служба
Логотипы
Эл. почта
Адрес
450077, Уфа, Кирова, 45
Рекламная служба
(347) 250-11-11
Редакция
(347) 250-07-28
Приемная
(347) 250-05-07
Сотрудничество
(347) 250-06-14
Отдел кадров

© 1992-2023 АО ИА «Башинформ». Свидетельство о регистрации СМИ № ТУ 02-01609 от 25.09.2017 г., выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Башкортостан.

Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.

При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».
Яндекс.Метрика