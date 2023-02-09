Более 1000 зрителей собрал благотворительный спектакль студии Сбербанка «ТУСЯ» в Стерлитамаке

Театральная студия Башкирского отделения Сбербанка «ТУСЯ» организовала и показала благотворительный музыкальный спектакль по мотивам сказки «Снежная королева».

Режиссёром выступил профессионал из Башкирского государственно театра оперы и балета Альберт Галиуллин. Зрителями стали жители Стерлитамака — ребята с инвалидностью и из малообеспеченных семей, а также их родители — всего более 1000 человек.

Выступление в Стерлитамаке завершило гастрольный тур театральной студии Сбера по Башкирии. Ранее спектакль «Снежная королева» был показан в Уфе, Дюртюлях и Октябрьском. Выступление в Стерлитамаке стало одним из самых масштабных и собрало больше всех гостей.

Название «ТУСЯ» расшифровывается как Творческие, Увлечённые, Самобытные, Яркие. Актёры студии — сотрудники Сбербанка, которые занимаются творчеством в свободное от работы время. Коллектив был образован 1 апреля 2016, в его репертуаре 6 полноценных спектаклей и более десятка различных музыкальных композиций.