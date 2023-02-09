Башкирия в числе регионов-лидеров по организации стоматкабинетов в школах

Башкирия в числе регионов-лидеров по организации стоматологических кабинетов в школах. По информации пресс-службы регионального минздрава, более 30 лет организаторам здравоохранения республики удается сохранять стационарные кабинеты в детских образовательных организациях. Это позволяет проводить профилактические мероприятия, направленные на поддержание и укрепление стоматологического здоровья школьников.

Как ранее сообщал «Башинформ», в текущем учебном году в школах Башкирии запланировано открытие 12 новых школьных стоматологических кабинетов.

По словам главного внештатного детского стоматолога минздрава РБ, главврача детской стоматполиклиники № 3 города Уфы Риммы Ганиевой, всего в общеобразовательных организациях республики насчитывается 204 стоматологических кабинета. 80 из них начали функционировать в рамках модуля «Здоровая улыбка» республиканского образовательного проекта «Взлетай!» при поддержке министерства образования и науки РБ и министерства здравоохранения РБ.

«В каждом из таких кабинетов произведен ремонт в едином дизайнерском стиле, в соответствии с действующими стандартами кабинеты оснащены современным стоматологическим оборудованием. Это позволяет нам укрепить службу школьной стоматологии, охватить профилактическими осмотрами и плановой санацией максимальное количество детей школьного возраста», — рассказала главный внештатный детский стоматолог.

Римма Ганиева также добавила, что в 2023-2024 учебных годах служба республиканской школьной стоматологии будет усилена еще 30 новыми кабинетами.

«Все это благодаря поддержке Главы республики Радия Хабирова. В нашей республике достаточно высокий процент заболевания кариесом среди детей. Наша задача — сделать так, чтобы каждый выпускник школы выпускался со здоровой полостью рта, чтобы у него была красивая улыбка и не было комплексов», — прокомментировала медик.