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Сегодня, 18:14

Врачи-специалисты республиканской детской больницы выехали в районы Башкирии

архив ИА «Башинформ»
Фото:архив ИА «Башинформ»

Накануне началась работа выездной бригады врачей-специалистов Республиканской детской клинической больницы. Невролог, аллерголог, ортопед, гастроэнтеролог и врач по эхокардиографии 7 и 8 февраля консультировали детей в Месягутовской ЦРБ, 9 февраля – в Большеустьикинской ЦРБ, 10 февраля – в Белокатайской ЦРБ.

Как сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Республики Башкортостан, в ходе выездов врачи консультируют детей согласно заранее предоставленных в РДКБ списков. По результатам проведенных консультаций при необходимости детям будет организована плановая или экстренная госпитализация в медицинские организации третьего уровня, проведены лабораторные и диагностические исследования, а также, в соответствии с полученными рекомендациями, сформирован для исполнения план диспансерного наблюдения.

Выездная работа бригад врачей РДКБ будет проводиться в течение 2023 года согласно утвержденного графика в рамках совершенствования качества оказания медицинской помощи детскому населению республики. Также в рамках выездов медицинским организациям республики будет оказана организационно-методическая помощь. 

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