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Сегодня, 21:48

Военнослужащие могут оформить проездные документы на поезда дальнего следования в кассах без очереди

Архив ИА «Башинформ»
Фото:Архив ИА «Башинформ»

Холдинг «РЖД» совместно с министерством обороны РФ разработал процедуру приоритетного обслуживания воинских пассажиров при оформлении проездных документов в кассах дальнего следования на крупных железнодорожных вокзалах страны по воинским перевозочным документам.

— Данная услуга реализована в рамках системы управления электронной очередью. При обращении к электронным терминалам, размещенным в кассовых залах крупнейших железнодорожных вокзалов России, военнослужащие могут выбрать в перечне услуг кнопку «Оформление по воинским перевозочным документам». После получения талона они будут вызваны в кассу в приоритетном порядке, — сообщили «Башинформу» в пресс-службе РЖД.

Таким образом, благодаря работе интеллектуальной цифровой системы оформление безденежных билетов для военнослужащих теперь будет занимать не более 5-10 минут.

В настоящее время оформление билетов по воинским перевозочным документам без очереди осуществляется на крупнейших железнодорожных вокзалах страны, в том числе на Куйбышевской железной дороге в Самаре, Саранске, Пензе, Ульяновске и Уфе.

Возможность приоритетного оформления билетов по ВПД для проезда поездами к местам службы, на реабилитацию после госпиталя или по другим нуждам получили военнослужащие срочной и контрактной службы, военнослужащие, призванные по частичной мобилизации, военные пенсионеры, курсанты высших военных учебных заведений, а также учащиеся учебных заведений довузовского образования, подведомственных минобороны России.

«Обращаем внимание, что ВПД предоставляет военнослужащим право оформить безденежные проездные документы. Сделать это можно только в кассах АО „ФПК“ (в обмен на ВПД)», — уточнили в пресс-службе РЖД.

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