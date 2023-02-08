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Сегодня, 10:13

В Уфе на Советской площади заработал туристско-информационный центр

Олег Яровиков
Фото:Олег Яровиков

На Советской площади Уфы открывается пятый в Уфе туристско-информационный центр, всего в республике их работает уже восемь.

«Как и во всех остальных наших ТИЦ, на Советской площади можно узнать о туристических маршрутах и достопримечательностях республики, экскурсиях, мероприятиях, гостиницах и заведениях общепита, транспорте и развлечениях, взять карту и купить сувениры. В перспективе – будем проводить дегустации блюд башкирской кухни», - рассказал Радий Хабиров своим подписчикам в социальных сетях.

Напомним, что первый ТИЦ в Уфе был открыт в мае 2022 года. Ранее «Башинформ» сообщал, что туристско-информационный  центр заработал в уфимском Гостином дворе. За это время центры посетили около 8 тысяч человек – жителей нашей республики, гостей из Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Нижнего Новгорода, Донецка и других регионов.

«Мы много делаем для развития туристической отрасли Башкортостана, и информационная работа – очень важное направление. Такие ТИЦ будем открывать и дальше – на тех территориях, которые пользуются наибольшей популярностью у туристов», - отметил Глава региона.

Напомним, Башкирия вошла в число лидеров Национального туристического рейтинга по итогам 2022 года.

Автор:Азат Гиззатуллин
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