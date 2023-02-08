В Уфе изменили маршрутизацию пациентов с ОРВИ, которым требуется пройти компьютерную томографию

В столице Башкирии после обращений жителей в соцсетях усовершенствовали алгоритм прохождения компьютерной томографии для пациентов с признаками ОРВИ. Об этом рассказали в Центре управления республикой.

«Все началось с жалобы, которую в комментариях оставила одна из уфимок, проживающих в Зеленой роще. На КТ ее направили в больницу № 13 — в Черниковку. Сообщение попало в систему „Инцидент менеджмент“. Мы вместе с коллегами из регионального минздрава проработали этот вопрос», — пояснили в ЦУРе.

По итогам обсуждений министерство здравоохранения Башкирии внесло изменения в соответствующий приказ, и теперь процедуру можно пройти также в РКБ им. Куватова.