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Сегодня, 15:21

В одном из городов Башкирии подорожает проезд в автобусах

Олег Яровиков
Фото:Олег Яровиков

В Нефтекамске с 10 февраля повысится стоимость проезда в пассажирских автобусах, сообщает пресс-служба «Башавтотранса». Так, в черте города цена за билет составит 32 рубля по наличному расчету или банковской карте, а по карте «Алга» — 26 рублей.

Кроме того, изменятся и тарифы в пригородном общественном транспорте. Например, маршрут № 102 «Нефтекамск — Куяново» подорожает до 148 (наличные/карта), 133 («Алга"/карта школьника») и 74 руб. (детский билет) соответственно, рейс № 105 «Нефтекамск — Новый Буртюк» — до 179 руб., 161 руб. и 90 руб., автобус № 111 «Нефтекамск — Зубовка» — до 50 руб., 45 руб. и 25 руб.

С полным списком изменений можно ознакомиться на сайте перевозчика.

Ранее «Башинформ» писал, что в Уфе изменилась схема движения 39-го автобуса, который следует от оздоровительного комплекса «Сипайловский» до ТСК «Пушкинский».

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