В Башкирии ученые получают гранты на улучшение жилищных условий

В Башкирии по поручению Главы республики Радия Хабирова в прошлом году были учреждены гранты молодым научно-педагогическим работникам. Средства направляются на стажировки, в том числе международные, и улучшение жилищных условий.

В прошлом году на эти цели были выделены 200 миллионов рублей. Среди молодых ученых республиканских вузов был проведен конкурс. 70 сотрудников получили гранты на улучшение жилищных условий, 261 — получили возможность пройти стажировку.

Доцент кафедры электрических машин и электрооборудования энергетического факультета Башкирского государственного аграрного университета Салават Акчурин получил грант на частичное погашение ипотеки.

— Документы я начал собирать осенью, а средства на частичное погашение ипотеки получил в декабре, — рассказал молодой ученый «Электрогазете». — Вместе со мной такие гранты получили еще 11 коллег. Конкурс провели внутри вуза, разработали положение, выработали балльную систему, учитывающую наши заслуги. Я получил в общей сложности миллион рублей — 500 тысяч как молодой ученый, выплачивающий ипотеку, и еще 500 тысяч как молодой отец, так как учитывалось наличие детей, рожденных после 2018 года. Некоторые коллеги, которым оставалось погасить небольшую сумму, смогли полностью закрыть ипотеку. У меня получилось погасить частично, дооформил соответствующие документы, в банке мне пересчитали платеж.

Салават Акчурин выражает огромную благодарность руководству республики за такую возможность. По его словам, такая поддержка не может не радовать.

Молодой ученый рассказал, что руководство БГАУ стремится во всем помогать своим научным сотрудникам, молодым ученым.

— Так как мы работаем в системе образования, не понаслышке знаем, что существует проблема оттока талантливой молодежи в другие регионы. Поэтому такие меры поддержки на республиканском уровне крайне важны, — считает ученый.

Салават Акчурин рассказал, что в университете работает с 2009 года, после окончания учебы в БГАУ поступил в аспирантуру, в 2013 году защитил кандидатскую диссертацию по модернизации участка технологической линии в сахарном производстве. Сейчас преподает дисциплину «Электрические машины» и вместе с коллегой работает над научным проектом по мониторингу параметров микроклимата в бортевых пчелиных семьях.

— Бурзянский район славится своим медом, дикими бортевыми пчелами. Они зимуют в диких условиях, не в ульях, как южные пчелы, а в естественной среде. Это древняя порода — русская черная пчела. Мы как раз собираем данные о поведении пчел с помощью специально установленных датчиков тепла, влаги и других, используем видеонаблюдение. Работу над проектом мы начали полтора года назад, теперь периодически приезжаем в Бурзянский район и следим за показаниями датчиков, устраняем неисправности, устанавливаем новые датчики. Работа масштабная. Мы сотрудничаем с пчеловодами, с нашей кафедрой пчеловодства, предоставляем им полученные данные, собираем материал для дальнейшего анализа. Также мы анализируем работу датчиков, совершенствуем систему сбора данных, чтобы в дальнейшем использовать эти технологии в растениеводстве, животноводстве. Тесно сотрудничаем с другими факультетами нашего аграрного университета, так как наши наработки необходимы во многих направлениях, — объяснил ученый.

Ранее «Башинформ» сообщал, что в Башкирии на поддержку молодых ученых в 2021–2022 году выделено более 450 миллионов рублей.