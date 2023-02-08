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Сегодня, 11:40

В Башкирии начал работу ситуационный центр для студентов, чьи близкие проходят службу в зоне СВО

В Башкирии начал работу сетевой ситуационный центр по оказанию помощи студентам, чьи родственники проходят службу в зоне СВО. Он создан по решению совета ректоров вузов республики для оказания адресной социальной поддержки студентам, оказавшимся в сложной жизненной ситуации и нуждающимся в дополнительной поддержке общества и государства.

Сообщается, что центр объединяет ресурсы высших учебных заведений республики и будет оказывать помощь студентам и сотрудникам по нескольким направлениям.

Так, оказание юридической помощи семьям мобилизованных граждан курирует Уфимский университет науки и технологий. Психологическую поддержку по телефону окажут специалисты Башкирского педуниверситета им. М. Акмуллы. За волонтерскую деятельность отвечает Башкирский медуниверситет.  Сбором гуманитарной помощи для мобилизованных и членов их семей занимаются представители Башкирского аграрного и Уфимского нефтяного университетов.

Обратиться в сетевой ситуационный центр можно по единому телефону  — 8 (800) 550-67-01. Время работы кол-центра в будние дни с 9.00 до 17.00.

Ранее «Башинформ» сообщал, что в 2023 году вузами Башкирии планируется направить более 1,8 млн рублей на материальную поддержку студентов.

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