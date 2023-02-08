В Башкирии на сдачу ЕГЭ в 2023 году подано более 16 тысяч заявлений

1 февраля в Башкирии закончился прием заявлений на участие в государственной итоговой аттестации. По числу заявлений, количество участников ГИА-11 в 2023 году составит 16 200 человек, из них выпускников текущего года — 15 020, выпускников прошлых лет — 1017, студентов колледжей — 132, десятиклассников — 10, не завершивших ГИА-11 в прошлые годы — 20 и 1 гражданин иностранного государства.

«В Республике Башкортостан сложилась эффективная система подготовки и проведения государственной итоговой аттестации, проводимой в форме ЕГЭ. Результаты экзаменов закономерны и подтверждают прозрачность и объективность ЕГЭ», — сообщил корреспонденту «Башинформа» министр образования и науки РБ Айбулат Хажин.

В пресс-службе регионального минобразования уточнили, что для получения аттестата о среднем общем образовании11-классники обязаны сдать русский язык и математику. Математику обучающиеся могут выбрать либо базового, либо профильного уровня.

Обработка заявлений показала, что в этом году самым популярным предметом по выбору стало обществознание — 35,3%. Традиционно высокий интерес сохранился к информатике и ИКТ — 23,9%, биологии — 17,3%, физике — 17,1%, химии — 14,7% и истории — 11,5%.

Напомним, в Башкирии работает информационный сервис ознакомления с результатами ГИА-11, разработанный Региональным центром обработки информации, по аналогии с федеральной системой ГИА-11. Пользователи сервиса могут видеть образцы своих экзаменационных работ не только в год сдачи ЕГЭ, но и в течение последующих 4 лет. Кроме того, сервис ГИА-11 обеспечил возможность подачи апелляции о несогласии с результатами ГИА-11 в электронном виде через личный кабинет. Рассмотрение апелляций и работа членов республиканской конфликтной комиссии проводится с обеспечением дистанционной связи с участниками ЕГЭ.

Третий год подряд в соответствии с указом Главы республики учителя школ, подготовившие выпускников, набравших 100 баллов по результатам ЕГЭ, получают премии в размере 50 тысяч рублей. В 2022 году данную премию получили 65 преподавателей. Также в 2022 году продолжены выплаты премий в размере 150 тысяч рублей участникам ЕГЭ, набравшим 100 баллов по результатам экзаменов и поступившим в вузы республики, являющиеся участниками Евразийского научно-образовательного центра мирового уровня. В 2022 году в их числе 25 выпускников.