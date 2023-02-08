В Башкирии более 60 многодетных женщин наградят медалью «Материнская слава»

Более 60 жительниц Башкирии, воспитывающие пятерых и более детей, будут награждены медалью «Материнская слава». Соответствующий указ подписал Глава Башкирии Радий Хабиров. Документ опубликован на портале правовой информации.

Среди награждаемых многодетные мамы из 30 районов республики и пяти городов: Октябрьского, Нефтекамска, Сибая, Стерлитамака и Уфы. С полным списком можно ознакомиться здесь.

Как ранее писал «Башинформ», медаль учреждена в 1998 году. За это время ею награждены более восьми тысяч женщин. Напомним, многодетные матери, награжденные медалью «Материнская слава», получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей. Ранее размер единовременной выплаты составлял 17 241 рубль.