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Сегодня, 11:36

Ушел из жизни первый заместитель главы администрации Аскинского района Башкирии

В Аскинском районе не стало 43-летнего заместителя главы администрации Рамиля Харрасова. Об этом сегодня, 8 февраля, в соцсетях сообщил глава района Динис Юсупов.

«Не стало Рамиля Харрасова, моего первого заместителя, правой руки, друга, человека, на которого я мог всегда положиться. Он ушел в самом расцвете сил — в апреле ему исполнилось бы 44 года… Грамотным, открытым, доброжелательным, готовым прийти на помощь в любую минуту — именно таким Рамиль Наилевич останется у нас в памяти», - написал Юсупов.

Как сообщили агентству «Башинформ» в администрации района, Рамиль Наилевич родился 1 апреля 1979 года в Уфе. В 2001 году окончил Башкирский государственный аграрный университет, получил специальность «Экономика и управление аграрным производством».

Трудовую деятельность начал с должности ведущего специалиста отдела прогнозирования, экономического регулирования и балансов агропромышленного комплекса министерства экономики и антимонопольной политики республики. С 2007 по 2016 год работал начальником отдела экономического анализа, планирования и по работе с инвесторами министерства сельского хозяйства.

 В мае 2016 года перешел в экспертно-контрольное управление Главы Башкирии. Здесь занимал должности заместителя заведующего экспертным отделом, заведующего отделом информационного обеспечения и аналитики.

С февраля 2020 работал заместителем главы администрации Благоварского района по вопросам сельского хозяйства. С декабря 2021 года перешел на аналогичную должность в Аскинский район.

«За год с небольшим Рамиль Наилевич внес весомый вклад в развитие агропромышленного комплекса Аскинского района. Благодаря ему в наш муниципалитет зашли крупные инвесторы, которые приступили к освоению земель сельхозназначения. Под его руководством началась активная работа по введению в оборот залежных земель», - отметили его коллеги.

Известно, что у него остались родители, супруга и  двое детей. 

Автор:Ляйсан Закирова
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