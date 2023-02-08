Уфимские ученые разработали новый софт для нефтедобычи

В 2022 году «Роспатент» зарегистрировал 16 программ для электронных вычислительных машин, созданных в этом институте. Среди них – симулятор гибких насосно-компрессорных труб (ГНКТ) «РН-ВЕКТОР», модуль экспресс-оценки нефтегазовых объектов информационной системы «РН-КИН» и программный комплекс для интерпретации геофизических исследований скважин «РН-ПЕТРОЛОГ».

Все эти разработки входят в корпоративную линейку наукоемкого программного обеспечения (ПО) «Роснефти». Всего в линейку входят 23 программных продукта, 10 из которых реализуются на внешнем рынке. Компания использует собственный софт для решения производственных задач в области геологии, проектирования, разработки и эксплуатации месторождений.

Симулятор «РН-ВЕКТОР» используется для математического моделирования и анализа технологических операций с применением ГНКТ.