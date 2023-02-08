Уфимские ученые разработали новый софт для нефтедобычи

В 2022 году «Роспатент» зарегистрировал 16 программ для электронных вычислительных машин, созданных в этом институте. Среди них – симулятор гибких насосно-компрессорных труб (ГНКТ) «РН-ВЕКТОР», модуль экспресс-оценки нефтегазовых объектов информационной системы «РН-КИН» и программный комплекс для интерпретации геофизических исследований скважин «РН-ПЕТРОЛОГ».
Все эти разработки входят в корпоративную линейку наукоемкого программного обеспечения (ПО) «Роснефти». Всего в линейку входят 23 программных продукта, 10 из которых реализуются на внешнем рынке. Компания использует собственный софт для решения производственных задач в области геологии, проектирования, разработки и эксплуатации месторождений.
Симулятор «РН-ВЕКТОР» используется для математического моделирования и анализа технологических операций с применением ГНКТ.
Руководствуясь современными трендами и запросами со стороны заказчиков, специалисты «РН-БашНИПИнефть» в прошлом году дополнили «РН-ВЕКТОР» возможностями моделирования работ в скважинах с аномально низким пластовым давлением, расчёта гидравлических характеристик для навесного оборудования и ряда других работ. Дочерние предприятия уже перешли на 100% применение корпоративного симулятора.
Еще одна новая уникальная разработка уфимских ученых - модуль экспресс-оценки нефтегазовых объектов. Модуль был интегрирован в цифровую среду для мониторинга, анализа и проектирования разработки месторождений «РН-КИН», тоже созданный в «РН-БашНИПИнефть» и широко применяемый предприятиями «Роснефти».
По словам разработчиков, новый модуль рассчитывает параметры, необходимые при эксплуатации и обустройстве месторождения, а также экономическую эффективность, при этом существенно повышая скорость оценки нового объекта. При традиционном подходе специалисты рассматривают до пяти различных вариантов разработки недр месторождения. Новый модуль за это же время способен рассчитать и предложить более 100 вариантов.
В 2022 году на предприятиях «Роснефти» начали активно внедрять новый программный комплекс «РН-ПЕТРОЛОГ», также зарегистрированный «Роспатентом». Эта импортозамещающая разработка «РН-БашНИПИнефть» предназначена для интерпретации данных геофизических исследований скважин и лабораторных исследований керна (образцов горных пород). Программный комплекс создан на основе алгоритмов, отвечающих актуальным трендам цифровой петрофизики и интеллектуального анализа данных.
По информации нефтяной компании, доля использования российского технологического софта в «Роснефти» составляет не менее 80%. По некоторым направлениям, например, таким как моделирование гидроразрыва пласта, гидродинамическое моделирование, геонавигация бурения скважин, компания уже полностью не зависит от иностранных цифровых решений.