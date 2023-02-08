Новости Башкортостана и Уфы
70.89
+0.29
75.91
-0.13
84.75
+1.06
-15 °C
Облачно
Коронавирус
Все новости
Общество
Сегодня, 11:01

Уфимские ученые разработали новый софт для нефтедобычи

Сегодня, 8 февраля, в День российской науки, специалисты «РН-БашНИПИнефть» (научно-исследовательский институт «Роснефти») рассказали о новейших ИТ-разработках в нефтегазовой отрасли.

В 2022 году «Роспатент» зарегистрировал 16 программ для электронных вычислительных машин, созданных в этом институте. Среди них – симулятор гибких насосно-компрессорных труб (ГНКТ) «РН-ВЕКТОР», модуль экспресс-оценки нефтегазовых объектов информационной системы «РН-КИН» и программный комплекс для интерпретации геофизических исследований скважин «РН-ПЕТРОЛОГ».

Все эти разработки входят в корпоративную линейку наукоемкого программного обеспечения (ПО) «Роснефти». Всего в линейку входят 23 программных продукта, 10 из которых реализуются на внешнем рынке. Компания использует собственный софт для решения производственных задач в области геологии, проектирования, разработки и эксплуатации месторождений.

Симулятор «РН-ВЕКТОР» используется для математического моделирования и анализа технологических операций с применением ГНКТ.

«В настоящее время эффективная добыча нефти и газа не мыслима без применения ГНКТ. С помощью гибких труб на месторождениях выполняется множество технологических операций. Эффективность и безопасность таких операций зависит от детального моделирования всех процессов. Поэтому «Роснефть» развивает собственные инженерные компетенции в этой области и создает отечественные решения для моделирования. Это особенно актуально в связи с новыми санкционными ограничениями и отсутствием возможности обновления зарубежного ПО»,
комментирует заместитель генерального директора по технологическому развитию и инновациям «РН-БашНИПИнефть» Максим Волков.

Руководствуясь современными трендами и запросами со стороны заказчиков, специалисты «РН-БашНИПИнефть» в прошлом году дополнили «РН-ВЕКТОР» возможностями моделирования работ в скважинах с аномально низким пластовым давлением, расчёта гидравлических характеристик для навесного оборудования и ряда других работ. Дочерние предприятия уже перешли на 100% применение корпоративного симулятора.

Еще одна новая уникальная разработка уфимских ученых - модуль экспресс-оценки нефтегазовых объектов. Модуль был интегрирован в цифровую среду для мониторинга, анализа и проектирования разработки месторождений «РН-КИН», тоже созданный в «РН-БашНИПИнефть» и широко применяемый предприятиями «Роснефти».

По словам разработчиков, новый модуль рассчитывает параметры, необходимые при эксплуатации и обустройстве месторождения, а также экономическую эффективность, при этом существенно повышая скорость оценки нового объекта. При традиционном подходе специалисты рассматривают до пяти различных вариантов разработки недр месторождения. Новый модуль за это же время способен рассчитать и предложить более 100 вариантов.

В 2022 году на предприятиях «Роснефти» начали активно внедрять новый программный комплекс «РН-ПЕТРОЛОГ», также зарегистрированный «Роспатентом». Эта импортозамещающая разработка «РН-БашНИПИнефть» предназначена для интерпретации данных геофизических исследований скважин и лабораторных исследований керна (образцов горных пород). Программный комплекс создан на основе алгоритмов, отвечающих актуальным трендам цифровой петрофизики и интеллектуального анализа данных.

По информации нефтяной компании, доля использования российского технологического софта в «Роснефти» составляет не менее 80%. По некоторым направлениям, например, таким как моделирование гидроразрыва пласта, гидродинамическое моделирование, геонавигация бурения скважин, компания уже полностью не зависит от иностранных цифровых решений.

 

Читайте нас в
Новости
Экономика
Политика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия
Детально
Форматы
Новости
Лонгриды
Карточки
Статьи
Пресс-конференции
Подкасты
Спецпроекты
Башинформ-ВИДЕО
Нацпроекты
Земляки
Колледжи
Ярҙам - время добрых дел
Издание
Коротко об ИА Башинформ.рф
Как правильно сослаться на сообщение ИА «Башинформ»
Рекламная служба
Логотипы
Эл. почта
Адрес
450077, Уфа, Кирова, 45
Рекламная служба
(347) 250-11-11
Редакция
(347) 250-07-28
Приемная
(347) 250-05-07
Сотрудничество
(347) 250-06-14
Отдел кадров

© 1992-2023 АО ИА «Башинформ». Свидетельство о регистрации СМИ № ТУ 02-01609 от 25.09.2017 г., выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Башкортостан.

Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.

При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».
Яндекс.Метрика