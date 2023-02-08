Пенсионеры Башкирии могут записаться на онлайн-занятия по финансовой грамотности. Всего до 21 апреля Банком России запланировано 100 вебинаров, во время которых участники смогут задать вопросы экспертам в прямом эфире.

«Уверена, что онлайн-занятия по финансовой грамотности для старшего поколения помогут избежать уловок мошенников и принять верные решения для сохранения и приумножения личных сбережений. К занятиям можно подключиться как группой, так и индивидуально — с помощью домашнего компьютера, смартфона или планшета. Занятия помогут старшему поколению чувствовать себя увереннее в различных ситуациях, связанных с финансами. Дистанционный формат обучения делает полезную информацию доступной для всех жителей России», — прокомментировала «Башинформу» заместитель министра финансов РБ Нелли Бердина.

Онлайн-занятия по финансовой грамотности призваны повысить уровень финансовой грамотности среди пенсионеров. На занятиях участники узнают, как безопасно и эффективно пользоваться банковскими услугами, выбирать финансовые инструменты, использовать современные онлайн-технологии.

Расписание занятий, инструкцию для подключения и методические материалы можно найти, пройдя по ссылке.

Справка

Онлайн-занятия по финансовой грамотности для старшего поколения проводятся Банком России во всех регионах с 2020 года. Предыдущая сессия осенью 2022 года собрала более 148 тысяч просмотров.