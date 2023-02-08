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Сегодня, 14:02

Назван срок завершения строительства Зининского переезда в Уфе

соцсети Сергея Плотникова
Фото:соцсети Сергея Плотникова

Глава Октябрьского района Уфы Сергей Плотников в прямом включении из Центра управления Республикой Башкортостан в передачу «Салям» озвучил срок завершения строительства Зининского переезда.

По его информации, все работы на объекте закончат до конца 2023 года. Как отметили в ходе эфира, системы ЦУР фиксируют обращения и жалобы жителей на заторы, которые нередко случаются здесь — и появление переезда призвано решить данную проблему.

Ранее «Башинформ» сообщал, что протяженность Зининского путепровода на пересечении железнодорожного перегона Иглино - Дема и дороги от развязки на трассе М-5 «Урал» до Нагаевского шоссе составит 106 и 1850 метров соответственно.

После их ввода в эксплуатацию пропускная способность дороги значительно возрастет, а также ожидается снижение числа ДТП.

Автор:Иван Вавилов
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