Максим Забелин рассказал о семье ученых Лидии и Александра Кишаловых из Башкирии

8 февраля, в День российской науки, руководитель администрации Главы Башкортостана Максим Забелин поздравил научную общественность республики с профессиональным праздником. Он отметил, что сегодня перед республикой стоят новые научные вызовы и задачи. Очень многое делается для создания условий развития научного потенциала региона и привлечения талантливой молодёжи в науку. Расширяются меры поддержки для ученых, улучшается научно-образовательная инфраструктура, оказывается поддержка университетам в реализации федеральных проектов.

Максим Забелин также познакомил своих подписчиков с семьей ученых Кишаловых из Башкирии. По его словам, в семье Лидии и Александра Кишаловых День российской науки — профессиональный праздник. Они много лет преподают в университете, доценты, Лидия Викторовна на кафедре инновационных технологий языковой коммуникации, а Александр Евгеньевич — на кафедре авиационной теплотехники и теплоэнергетики Уфимского университета науки и технологий.

«Никаких споров физиков и лириков — у них нет, наука — для них общее дело, здесь царит полное гуманитарно-техническое взаимопонимание. Глава семьи — представитель трудовой династии УМПО, со студенческой скамьи занимается разработкой форсажных камер сгорания для авиационных двигателей. А Лидия как будущий педагог-филолог заинтересовалась психолингвистическими исследованиями текстов», — рассказал руководитель администрации Главы РБ.

8 февраля для семьи Кишаловых памятный день. Пять лет назад, в День российской науки им обоим вручали республиканские гранты за научные исследования, но на церемонии награждения они отсутствовали по уважительной причине. В этот день Лидия Кишалова успешно защитила кандидатскую диссертацию в Удмуртском государственном университете. А муж поехал поддержать родного человека.



Сегодня у семьи Кишаловых много научных и личных планов: подрастают две дочери и уже проявляют интерес к науке, Александр готовится к защите, учит студентов и передает опыт и знания будущим инженерам. Лидия также преподает и продолжает исследования в научной школе психолингвистики.