Новости Башкортостана и Уфы
70.89
+0.29
75.91
-0.13
84.57
+0.88
-14 °C
Снег
Коронавирус
Все новости
Общество
Сегодня, 13:15

Максим Забелин рассказал о семье ученых Лидии и Александра Кишаловых из Башкирии

8 февраля, в День российской науки, руководитель администрации Главы Башкортостана Максим Забелин поздравил научную общественность республики с профессиональным праздником. Он отметил, что сегодня перед республикой стоят новые научные вызовы и задачи. Очень многое делается для создания условий развития научного потенциала региона и привлечения талантливой молодёжи в науку. Расширяются меры поддержки для ученых, улучшается научно-образовательная инфраструктура, оказывается поддержка университетам в реализации федеральных проектов.

Максим Забелин также познакомил своих подписчиков с семьей ученых Кишаловых из Башкирии. По его словам, в семье Лидии и Александра Кишаловых День российской науки — профессиональный праздник. Они много лет преподают в университете, доценты, Лидия Викторовна на кафедре инновационных технологий языковой коммуникации, а Александр Евгеньевич — на кафедре авиационной теплотехники и теплоэнергетики Уфимского университета науки и технологий.

«Никаких споров физиков и лириков — у них нет, наука — для них общее дело, здесь царит полное гуманитарно-техническое взаимопонимание. Глава семьи — представитель трудовой династии УМПО, со студенческой скамьи занимается разработкой форсажных камер сгорания для авиационных двигателей. А Лидия как будущий педагог-филолог заинтересовалась психолингвистическими исследованиями текстов», — рассказал руководитель администрации Главы РБ.

8 февраля для семьи Кишаловых памятный день. Пять лет назад, в День российской науки им обоим вручали республиканские гранты за научные исследования, но на церемонии награждения они отсутствовали по уважительной причине. В этот день Лидия Кишалова успешно защитила кандидатскую диссертацию в Удмуртском государственном университете. А муж поехал поддержать родного человека.

Сегодня у семьи Кишаловых много научных и личных планов: подрастают две дочери и уже проявляют интерес к науке, Александр готовится к защите, учит студентов и передает опыт и знания будущим инженерам. Лидия также преподает и продолжает исследования в научной школе психолингвистики.

Читайте нас в
Новости
Экономика
Политика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия
Детально
Форматы
Новости
Лонгриды
Карточки
Статьи
Пресс-конференции
Подкасты
Спецпроекты
Башинформ-ВИДЕО
Нацпроекты
Земляки
Колледжи
Ярҙам - время добрых дел
Издание
Коротко об ИА Башинформ.рф
Как правильно сослаться на сообщение ИА «Башинформ»
Рекламная служба
Логотипы
Эл. почта
Адрес
450077, Уфа, Кирова, 45
Рекламная служба
(347) 250-11-11
Редакция
(347) 250-07-28
Приемная
(347) 250-05-07
Сотрудничество
(347) 250-06-14
Отдел кадров

© 1992-2023 АО ИА «Башинформ». Свидетельство о регистрации СМИ № ТУ 02-01609 от 25.09.2017 г., выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Башкортостан.

Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.

При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».
Яндекс.Метрика