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Сегодня, 12:17

Герои России смогут получать ежемесячные выплаты в беззаявительном порядке

Героев Советского Союза, Российской Федерации, Социалистического Труда, Героев Труда Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы, а также ордена Трудовой Славы и членов их семей освободят от подачи заявлений и предоставления подтверждающих документов для получения ежемесячных выплат. Такой законопроект принят в первом чтении депутатами Госдумы.

Документ обязывает Фонд пенсионного и социального страхования информировать о назначении выплат тем, кому они положены. Речь идет о героях и членах семьи погибших и умерших героев, у которых право на выплаты возникло после 1 января 2023 года.

По действующему законодательству героям и членам их семей, если сами они погибли, для получения выплат нужно обращаться в Фонд пенсионного и социального страхования, куда нужно предоставить заявление и все необходимые подтверждающие документы. В соответствии с поправками, сведения о присвоении звания Героев будут направляться в СФР органами, представляющими Президенту РФ лицо к награде. Это должно будет происходить не позднее пяти рабочих дней со дня получения им звания.

«Герои, которые ценой своей жизни делают все, чтобы наша страна была сильной, благополучной, а также их семьи должны без проволочек, в беззаявительном порядке получать положенные им выплаты», — сказал спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Добавим, что размер ежемесячной денежной выплаты Героям Советского Союза и Российской Федерации, полным кавалерам ордена Славы до февральской индексации составлял 74 тысячи 617 рублей. С 1 февраля 2023 года ежемесячные выплаты увеличились на 11,9 процента. Для Башкирии с учетом регионального компонента она составила 83 496 рублей, сообщал «Башинформ».

В случае смерти (гибели) героя размер ежемесячной денежной выплаты каждому члену семьи (вдове (вдовцу), родителям, детям в возрасте до 18 лет, детям старше 18 лет, ставшим инвалидами до достижения ими возраста 18 лет, и детям в возрасте до 23 лет, обучающимся по очной форме обучения, определяется путем деления размера ежемесячной денежной выплаты, установленной герою, на количество членов его семьи.

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