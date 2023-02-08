День защитника Отечества можно провести с семьей на мероприятиях у пещеры Шульган-Таш

На День защитника Отечества жители и гости республики могут запланировать семейные выходные с посещением пещеры Шульган-Таш. В одном из самых живописных районов Башкортостана два дня подряд запланированы масштабные зимние мероприятия.

Так, 23 февраля в селе Старосубхангулово на местности «Кузембет» пройдут традиционные конно-саночные соревнования им. Исмагила Габитова.

24 февраля защитников Отечества и их семьи ждут на фестивале зимних развлечений «Шүлгән-fest», который пройдет на территории музейного комплекса «Шульган-Таш».

В программе фестиваля – Республиканский турнир по стрельбе из традиционного лука на Кубок музея-заповедника «Пещера Шульган-Таш», праздник самовара и блинов, ярмарка ремесленников, мастер-классы по стрельбе из лука, а также традиционный для музея мастер-класс по изготовлению охряной краски.

Желающих помериться силой и удалью ждут для участия на народных спортивных играх «Потомки Урала».

Мероприятие завершится красочным концертом с участием артистов башкирской эстрады Сагидуллы Байегета и Зилии Бахтиевой и местных фольклорных коллективов «Йәнбикә», «Йәнгүзәл» и «Умырзая».

Начало фестиваля – в 11 часов.

Историко-культурный музейный комплекс «Шульган-Таш» будет работать все праздничные дни. Режим работы – 10.00 – 18.00 часов. Экскурсии проводятся по мере комплектования групп, время ожидания – не более 20 минут.