Более 47,5 тысячи девятиклассников Башкирии сегодня проходят итоговое собеседование

Сегодня, 8 февраля, в школах Башкирии проводится итоговое собеседование по русскому языку для обучающихся 9-х классов.

Успешная сдача собеседования является условием допуска к государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования.

Как сообщили «Башинформу» в пресс-службе регионального минобразования, в этом году заявления на участие в написании итогового собеседования подали более 47,5 тысячи школьников.

Добавим, что участникам итогового собеседования необходимо выполнить четыре задания: чтение текста вслух, его пересказ с привлечением дополнительной информации, монологическое высказывание по одной из выбранных тем и диалог с экзаменатором-собеседником.

Результаты собеседования оцениваются по системе «зачет» — «незачет». Максимально на итоговом собеседовании можно набрать 20 баллов. Чтобы получить «зачет», нужно набрать минимум 10 баллов. Результаты итогового собеседования должны огласить не позднее чем через пять календарных дней со дня экзамена.

Основной день проведения итогового собеседования — 8 февраля. Также предусмотрены и дополнительные сроки, в которые могут пройти собеседование те, кто получил «незачет», пропустил экзамен или не завершил его по уважительным причинам, подтвержденным документально. В расписании предусмотрены два дня: 15 марта и 15 мая.

Ранее «Башинформ» информировал, что ОГЭ для выпускников 9 классов традиционно будет проходить в три этапа: досрочный (с 21 апреля по 16 мая), основной (с 24 мая по 1 июля) и дополнительный (с 4 по 23 сентября).

Основной этап госэкзаменов для 9-классников в 2023 году пройдет в следующие даты:

24 мая — история, физика, биология;

30 мая — обществознание, информатика и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ), география, химия;

2 июня — иностранные языки (английский, французский, немецкий, испанский);

3 июня — иностранные языки (английский, французский, немецкий, испанский);

6 июня — русский язык;

9 июня — математика;

14 июня — литература, физика, информатика и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ), география;

17 июня — обществознание, биология, химия.