12 февраля в Уфе состоится забег для влюбленных

Как сообщает мэрия Уфы, 12 февраля уже в девятый раз влюбленные пары соберутся для пробега в парке Лесоводов Башкирии. Участники могут выбрать одну из четырех дистанций и бежать вместе со своей второй половинкой или в одиночку.

2,5 км – один круг, без возрастных ограничений. На этой дистанции нет хронометража, зачета и награждения.

5 км – 2 круга по 2,5 км, для участников старше 8 лет.

10 км – 4 круга по 2,5 км, возрастное ограничение 14+.

21 км – 7 кругов по 3 км, для бегунов старше 16 лет.

Все финишировавшие получат символическую медаль.

Участники должны предъявить медицинскую справку – допуск на выбранную дистанцию.

Справка должна быть выдана не ранее 12 августа 2022 года с указанием разрешенной дистанции бега, а также иметь подпись и печать врача и медучреждения.

«Готовься бежать в любую погоду: мы как всегда готовим теплый шатер и чай», - отмечают организаторы проекта.