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Сегодня, 12:06

В Уфе женщина пострадала при катании на картонке со склона оврага

УГЗ по Уфе
Фото:УГЗ по Уфе

В Уфе женщина пострадала при катании на картонке со склона оврага. На помощь ей пришли спасатели.

Как сообщили «Башинформу» в пресс-службе управления гражданской защиты города, инцидент произошёл в микрорайоне Затон.

Сотрудники поисково-спасательного отряда транспортировали пострадавшую, 1983 года рождения, на носилках до машины скорой помощи. Медработники доставили её в больницу.

«Не выбирайте для катания необорудованные горки, склоны оврагов и прочие рельефные неровности. Особую опасность представляют те места, где по ходу движения имеются резкие повороты, перепады высот, преграды, а в конце „трассы“ есть выкат на проезжую часть или замерзший водоём», — обратились к гражданам в ведомстве.

Видео:УГЗ по Уфе
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