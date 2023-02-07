В Уфе женщина пострадала при катании на картонке со склона оврага. На помощь ей пришли спасатели.

Как сообщили «Башинформу» в пресс-службе управления гражданской защиты города, инцидент произошёл в микрорайоне Затон.



Сотрудники поисково-спасательного отряда транспортировали пострадавшую, 1983 года рождения, на носилках до машины скорой помощи. Медработники доставили её в больницу.

«Не выбирайте для катания необорудованные горки, склоны оврагов и прочие рельефные неровности. Особую опасность представляют те места, где по ходу движения имеются резкие повороты, перепады высот, преграды, а в конце „трассы“ есть выкат на проезжую часть или замерзший водоём», — обратились к гражданам в ведомстве.