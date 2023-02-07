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Сегодня, 11:04

В Соцфонде Башкирии ответили на вопрос о дате перечисления детских пособий

В отделении Соцфонда Башкирии ответили на вопрос о дате перечисления детских пособий. Как рассказали агентству «Башинформ», все детские выплаты Социального фонда приходят родителям на счет в банке в один день — каждого третьего числа нового месяца за предыдущий.

С января этого года ежемесячная выплата на первого ребенка до 3 лет передана из органов социальной защиты населения Социальному фонду России. В этой связи в Башкортостане перечисления родителям пособий за январь начались с 18 января.

«В дальнейшем, начиная с марта, выплата на первого ребенка будет поступать с третьего числа каждого нового месяца — в единый день доставки всех детских пособий Социального фонда. Деньги будут поступать родителям в новом месяце за предыдущий, например, в марте за февраль или в апреле за март», — пояснили в Соцфонде по РБ.

Напомним, выплата детских пособий органами социальной защиты производится в отличные от Социального фонда даты.

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