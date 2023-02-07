В Год педагога и наставника впервые пройдет всероссийский форум педагогических династий. Об этом министр просвещения России Сергей Кравцов заявил на встрече с представителями учительской династии Лисовенко-Тихоновых из Карачаево-Черкесии.

«Этот год объявлен президентом России Годом педагога и наставника. Такое решение еще раз подчеркивает всю значимость профессии педагога. В рамках этого года мы планируем провести всероссийский форум педагогических династий, и мы вас с удовольствием на него приглашаем», – добавил министр.

Для Башкирии Год педагога и наставника станет логическим продолжением Года модернизации профессионального образования, достойных условий труда и трудовых династий, которым был объявлен в республике 2022-й. В республике в рамках тематического года запланировано немало полезных для педагогов мероприятий, но главное ожидание от него — признание высокого статуса учителей и огромной общественной значимости их труда. О том, что позволит достичь этих целей, «Башинформ» рассказывал здесь.