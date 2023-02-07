В Башкирии медработникам перечислили первые специальные социальные выплаты. Как сообщили «Башинформу», в региональном отделении Соцфонда РФ, на данный момент выплаты получили 908 медиков на общую сумму 7,6 млн рублей.

«Выплаты перечислены на основании сведений, направленных медицинскими организациями республики в Социальный фонд», — уточнил заместитель управляющего региональным отделением фонда Фаниль Вахитов.

Он отметил, что работа по начислению выплат медикам только началась. По мере поступления реестров работников из медицинских организаций специалисты Социального фонда начисляют выплату и перечисляют медицинским работникам средства. Поддержку получат все, кому положена выплата. Самостоятельно обращаться в фонд, подавать заявления или справки не требуется.

Социальный фонд перечисляет деньги в течение 7 рабочих дней после того, как медицинская организация представит в фонд реестр работников. Средства переводятся на счет, реквизиты которого также представляет медорганизация.

Напомним, новая выплата полагается медикам первичного звена здравоохранения, центральных районных, районных и участковых больниц, а также работникам станций и отделений скорой помощи. Размер выплаты варьируется от 4,5 до 18,5 тысячи рублей в зависимости от категории специалиста и вида организации.